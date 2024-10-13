СМИ заявили, что Зеленский возмутился процессами бронирования: как это комментируют у президента

Федор Вениславский ответил на вопрос, действительно ли Владимир Зеленский возмутился большому количеству забронированных на предприятиях критической инфраструктуры. Ведь говорится о полутора миллионах человек.

Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил в интервью Radio NV, что действительно – есть злоупотребления в процессе бронирования для предприятий и организаций, пишет 24 Канал.

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Нардеп ответил, или президент возмутился большим количеством забронированных

Нардеп от "Слуги народа" заявил, что проблемы в процессе бронирования военнообязанных для предприятий, которые имеют критическое значение, рассматривались на Кабмине.

По словам Вениславского, это проблемный вопрос, который можно разделить на несколько составляющих. Ведь проводить линейную зависимость от увеличения количества забронированных с теми механизмами, которые ввели, не совсем корректно.

Потому что, когда нардепы меняли законодательство о мобилизации, предусматривали механизмы бронирования, то значительное количество тех граждан Украины, которые по закону о воинской обязанности, военной службе, имели право на отсрочку от призыва, перевели в статус забронированных. Например, полиция ранее имела право отсрочку, а сейчас – забронирована.

Народный депутат объяснил, что Владимиру Зеленскому дали общую численность тех, кто забронирован сейчас. Однако Вениславский уверяет, что это не репрезентативная цифра, которая бы показывала геометрию роста или прогресс роста количества забронированных.

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Федор Вениславский ответил на вопрос, действительно ли президент возмутился из-за большого количества забронированных.

У меня такой информации нет, я не общался с президентом, поэтому я не могу подтвердить или опровергнуть (информацию – 24 Канал). Но я хочу сказать, что мы этот вопрос в закрытых режимах на Комитете национальной безопасности, обороны и разведки также рассматривали,

– сказал политик.

Он добавил, что второй составляющей этой проблемы является злоупотребление в процессе реализации тех возможностей, которые власть, стремясь упростить и забрать бюрократию, дала для предприятий и организаций.

Вениславский объяснил, что даже во время войны всегда есть те, кто пытается на этом или заработать, или воспользоваться возможностями. Политик подтвердил, что руководители различных предприятий наживаются на забронированных.

"Кроме того, есть злоупотребления, когда, например, руководитель предприятия, даже не пытаясь нажиться, пытается максимально забронировать тех людей, которые ему нужны, и выходит за пределы тех квот, которые мы ему установили и соответствующие постановления Кабинета Министров", – добавил Вениславский.

Он не подтвердил данные, что бронирование до 15 ноября поставили на паузу.

Если предприятие соответствует тем критериям, которые мы предусмотрели в законодательстве, если оно не нарушает и выполняет все требования закона, то проблем с бронированием я не вижу,

– заверил нардеп.

Он подытожил, что аудит надо проводить для того, чтобы выявить тех, кто действительно допускал такие злоупотребления.