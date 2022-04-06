Бросайте оружие, оставляйте поле боя, – Мишель пообещал приютить российских солдат
Источник:твиттер Шарля Мишеля
Появилась вероятность, что Европейский Союз приютит российских солдат. Им нужно сложить оружие и покинуть поля боя, на которых они убивают украинцев.
Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.
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Мишель пообещал убежище российским солдатам, которые сложат оружие и отступят.
Он обратился к российским солдатам с посланием с трибуны Европейского парламента.
Если вы не хотите быть частью убийств ваших украинских братьев и сестер, если вы не хотите быть преступниками, сложите ваше оружие, прекратите сражаться, оставьте поле боя,
– заявил Мишель.
Президент Евросовета также добавил, что ЕС должен подумать над идеей о предоставлении убежища российским солдатам, которые не подчинятся приказам и покинут украинские поля битв.
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