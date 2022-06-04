"Бросают в 1990-е": в Херсонской области до сих пор нет украинской связи

Россияне держат в полной информационной блокаде жителей Херсонской области. Во временно оккупированном регионе нет украинской связи уже 5 суток.

О ситуации со связью в регионе рассказал в эфире национального телемарафона депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Об этом сообщает 24 канал.

Накануне В Херсонской области заработала украинская мобильная связь и интернет

Кафиры отключили питание на подстанциях

Связи украинских операторов в области нет. 5 сутки он полностью отсутствует. Если вчера еще была надежда на то, что все же появится связь украинских операторов и мобильный интернет, то уже после обеда эта надежда пропала.

– отметил депутат.

Он рассказал, что утром 3 июня в Каховке появлялась интернет и мобильная связь от "Киевстара" и "Водафона". Оккупационная "власть" написала на своих пропагандистских ресурсах о том, что связь есть и призвала людей перезагружаться.

Вероятно, коллаборанты сделали это намеренно. Ведь со временем, когда связь исчезла, они заявили, что Украина, мол, отказалась подавать сигнал. На самом же деле кафиры просто отключили питание на всех подстанциях области, в том числе и в Каховке.

От российских sim-карточек пользы никакой

Уже 5 день россияне активно продают свои SIM-карты. Цена – 50 гривен. Херсонцы стоят в очереди за ними, ведь они позволяют позвонить хотя бы в скорую помощь. На этом польза от российских операторов заканчивается. Ведь вражеский оператор не звонит на украинские номера, поэтому люди, купившие российские карты, не могут связаться с родственниками.

В настоящее время доступен стационарный интернет от российских операторов. Херсонцы начали использовать его через VPN. По-другому прочесть новости с украинских ресурсов они не могут. Узнав об этом, россияне начали блокировать VPN.

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Вот такое отвержение в прошлое, в 1990-е годы. Но тогда была хотя бы стационарная связь, а сейчас на Херсонщине ее нет,

– отметил Хлань.

Почему кафиры блокируют украинских операторов

Россияне отключили украинскую связь, когда наши Вооруженные Силы начали добывать тактические успехи у Николаева и Кривого Рога, то есть недалеко от захваченного Херсона. Кафиры говорят херсонцам, что о них забыли и бросили. Они хотят, чтобы население не знало об успехах ВСУ и о том, что их вскоре уволят.

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