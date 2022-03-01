Бросаются под колеса с украинскими флагами: в Купянске местные жители не сдаются

Город Купянск временно захватили оккупанты, но местные жители продолжают борьбу. Люди вышли на митинг с украинскими флагами и пытаются заблокировать проезд рашистам.

Купянск в Харьковской области оказался под временным контролем России на четвертый день войны – 27 февраля. Оказалось, что представители местной власти, в частности городской глава Геннадий Мацегора, сдали город оккупантам. Мэра-предателя уже задержали, но рашистов еще не прогнали.

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Ожидая подмогу наших военных, гражданские тоже не сидят сложа руки. Местные жители активно демонстрируют свою проукраинскую позицию.

Купянск – это Украина, митинг 1 марта / Фото Александра Кившара

1 марта жители Купянска устроили митинг под стенами захваченного горсовета. С сине-желтыми флагами и боевым духом, горожане поют гимн Украины, выкрикивают украинские лозунги и объясняют оккупантам, кем на самом деле является Путин (ху*лом, конечно).

Жители Купянска против фашистов: смотрите видео

Также жители Купянска стараются всячески мешать рашистам, в частности блокируя им проезд. Люди буквально бросаются под машину с российскими военными, которую те отобрали у мирных жителей.

Жители Купянска борются против оккупантов: смотрите видео

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