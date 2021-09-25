Бросили гранаты: в Косово на фоне обострения с Сербией атаковали офисы МВД
Источник:N1
В Косово ночью подожгли здание МВД, бросив в него гранаты. Правительство частично признанного государства обвиняет в этом Сербию, с которой последнюю неделю значительно напряглись отношения.
В целом за ночь произошли две атаки на сервисные центры МВД: в Зубин-Потоке и в Звечане. Большой вред нанесли офису в первом из них.
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В центр МВД бросили гранаты
Министр внутренних дел Косово Джелал Свекла опубликовал фото офиса центра регистрации транспортных средств в Зубин-Потоке. На них видно, что мебель и оборудование сгорели дотла.
Как выяснилось позже, пожар возник из-за того, что в офис бросили две ручные гранаты. Они вызвали пожар, и разрушили помещение.
Пожар в центре МВД в Зубин-Потоке / Фото из фейсбука Джелала Свеклы
Также зафиксировали нападение на регистрационный центр в Звечане. Там также подозревают использование взрывчатки.
Премьер обвиняет Сербию
Премьер-министр Косово Альбин Курти публично заявил, что поджог был намеренным и его организаторов, "очевидно, спровоцировала и поддержала Сербия".
Политик обвинил Сербию в использовании граждан Косово для разжигания международного конфликта. Впрочем, премьер Косово призвал граждан, независимо от национальности, сохранять спокойствие и сотрудничать с властью.Напомним! Сербия до сих пор не признает независимости Косово. Украина, в отличие от подавляющего большинства европейских стран, также не признает государство Косово.
Столкновения на границе с Косово: что известно
- Частично признанное Косово с 20 сентября запретило въезд автомобилей с сербскими номерами. Водители, по новому закону, должны менять номера на транзитные.
- Подобная практика уже давно существует в Сербии, однако зеркальные действия Косово вызвали напряжение не без того "холодных" отношений между правительствами.
- Сербский аналитик Душан Янджич не исключает, что обострение может перерасти в войну.
- Подразделения армии Сербии перевели в высокую боевую готовность в гарнизонах Рашка и Новый Центр, расположенных на линии разграничения.
- В ЕС обе стороны призвали к сдержанности и уменьшению напряжения.