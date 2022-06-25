Бросили, как мясо – все сбежали: оккупант рассказал о попытках атаковать позиции ВСУ

Дела россиян в войне против Украины идут совсем плохо. От них уже не скрывают, что они только "пушечное мясо", заботиться о котором никто не собирается.

Российские оккупанты уже не хотят воевать с Украиной даже за деньги. Они поняли, что шансы умереть намного выше, чем получить "заработок", поэтому начали массово сбегать домой.

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Россияне начали сбегать с войны

Нашим разведчикам удалось перехватить очередной разговор российского оккупанта с его пассией. Тот жалуется ей на свое подразделение и бегство личного состава с войны.

Как рассказал оккупант, который находится на территории Харьковской области, его БТР сгорел при попытке атаковать позиции ВСУ. По его словам, сам он в наступление не пошел – сам план атаки свидетельствовал о том, что в живых мало кто останется.

Вчера в наступление шли. Я на план посмотрел и сказал сразу, что не пойду. Сказал – да вам всем каюк,

– рассказал он.

Также он добавил, что ВСУ удалось уничтожить целое отделение оккупантов. Количество "двухсотых" неизвестно, а "трехсотых" осталось только трое. Им как-то удалось выйти на связь, но идти спасать их никто не собирался, их просто бросили, как никому не нужное "мясо".

Сам оккупант ищет варианты, которые позволят ему сбежать с войны. Отпуск ему не дают, обосновывая тем, что сейчас наступление. Те, кому удалось уехать домой раньше, увольняются и уже на войну не возвращаются.

"Из наших таким способом сбежало уже 80 человек, осталось 6", – жалуется россиянин.

Война России с Украиной: последние новости

Как сообщил журналист Роман Цимбалюк, российские оккупанты уже осознают свое поражение в войне против Украины. Единственное, что заставляет их продолжать активные боевые действия – финансовое вознаграждение и возможность грабить. На фоне всеобщей бедности россиян они соблазняются большими "заработками".

Враг продолжает грабить украинских фермеров. На Запорожье россияне решили "разрешить собрать урожай" за определенный процент.

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