В Броварах провайдер "Экта" отключил 24 канал

В Броварах провайдер кабельного телевидения "Экта" убрал из своего пакета услуг доступ к 24 каналу. Из-за этого тысячи наших зрителей упустили возможность получать правдивую информацию.

Провайдер пытался в несколько раз поднять ежемесячную стоимость присутствия 24 канала в сети, объясняя это тем, что столкнулся с финансовыми проблемами и тем, что "другие каналы (вероятно, с орбиты союзников Медведчука – 24 канал) готовы платить даже больше". Решать свои "финансовые проблемы" провайдер, очевидно, решил за счет отдельных каналов (которые не входят в крупные телегруппы, среди которых 24 отличается независимой и правдивой позицией), поднимая в несколько раз цены за "присутствие" в аналоговом пакете.

24 канал обратится в соответствующие органы

Команда 24 канала каждый день рассказывает украинцам анализ самых актуальных событий. Мы не просто сообщаем важную информацию, а предлагаем критически мыслить и помогаем разобраться в сложных вопросах. В эфир 24 канала выходит целый ряд авторских тематических блогов известных и авторитетных журналистов. Среди них – Артем Овдиенко, Алексей Печий, Екатерина Соляр, Сергей Лещенко, Леонид Остальцев, Юрий Мацарский, Павел Казарин и Роман Цымбалюк. Кроме этого, 24 канал создает уникальный историко-познавательный контент и острую политическую сатиру.

Отключение 24 канала накануне реальной угрозы вторжения выглядит похожим на часть информационной войны, поэтому канал обратится к СНБО, руководству государства и соответствующим государственным органам с требованием дать оценку действиям провайдера, а в случае выявления нарушений – привлечь к ответственности.