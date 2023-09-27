Повторил за Пшонкой: в Броварах у пойманного "на горячем" судьи нашли портрет в образе Цезаря
Источник:НАБУ
НАБУ, САП и СБУ разоблачили на взяточничестве судью Броварского горрайонного суда Киевской области. Он потребовал 4 000 долларов.
Подозреваемый потребовал и получил неправомерную выгоду от представителя одной из сторон. Взятку ему платили по частям.
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Подробности инцидента в Киевской области
Как установило следствие, сначала фигуранту заплатили тысячу долларов за решение о истребовании доказательств по гражданскому делу. Оставшуюся сумму судье заплатили за принятие решения о взыскании долга в интересах истца.
Когда судья получал эти три тысячи долларов, детективы НАБУ поймали его "на горячем". Ему сообщили о подозрении по части 3 статьи 368 ("Получение взятки в особо крупном размере или должностным лицом, занимающим особо ответственное положение"). Наказание за нее предусматривает лишение свободы на 8 – 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.
Судья вдохновился Пшонкой
Работники САП вручали судье подозрение прямо в его квартире. В доме они заметили портрет этого фигуранта в образе Юлия Цезаря.
Похожий портрет висел в доме Виктора Пшонки. Бывший генпрокурор во времена Виктора Януковича украсил свой дом странными картинами. На одной из них он был изображен в образе римского диктатора и полководца, а на другой – в образе французского императора Наполеона Бонапарта.
Кадры с места событий / Фото НАБУ
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