В Киевской области обломки сбитой ракеты упали на жилые дома

В Броварах Киевской обломки российской ракеты упали на частные жилые дома. В результате этого есть повреждения.

К счастью, люди не пострадали. Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко.

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В Броварах обломки сбитой ракеты упали на жилые дома

К сожалению, есть падение обломков сбитой вражеской ракеты на частные жилые дома на территории Броварской громады. Самое главное – люди не пострадали,

– рассказал мэр.

Так, повреждения получили крыши трех зданий и заборы. На огородах – воронки от вражеского металлолома. Сейчас на месте работают специалисты всех экстренных служб.

"Подчеркну: опасность ракетного удара не миновала. Поэтому оставайтесь в укрытиях!" – добавил Сапожко.

В Броварах упал обломок ракеты / фото Игорь Сапожко

Как сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, ракету перед этим уничтожила ПВО. К счастью, пострадавших нет.

"Полицейские осматривают место происшествия и фиксируют последствия обстрела агрессором. Спасибо силам противовоздушной обороны за отличную работу", – подчеркнул Небитов.

Напомним, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российские оккупанты 16 декабря выпустили по Украине более 60 ракет.