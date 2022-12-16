На щастя, люди не постраждали. Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

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У Броварах уламки збитої ракети впали на житлові будинки

На жаль, маємо падіння уламків збитої ворожої ракети на приватні житлові будинки на території Броварської громади. Найголовніше – люди не постраждали,

– розповів мер.

Так, пошкоджень зазнали дахи трьох будівель та паркани. На городах – вирви від ворожого металобрухту. Зараз на місці працюють фахівці усіх екстрених служб.

"Підкреслю: небезпека ракетного удару не минула. Тому залишайтеся в укриттях!" – додав Сапожко.

У Броварах впав уламок ракети / фото Ігор Сапожко

Як повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, ракету перед цим знищила ППО. На щастя, постраждалих нема.

"Поліцейські оглядають місце події та фіксують наслідки обстрілу агресором. Дякуємо силам протиповітряної оборони за відмінну роботу", – наголосив Нєбитов.

Нагадаємо, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російські окупанти 16 грудня випустили по Україні понад 60 ракет.