Авиакатастрофа в Броварах: какие фейки раскручивает российская пропаганда и зачем это врагу
Источник:ЦПД
В Броварах 18 января разбился вертолет с главой МВД Денисом Монастырским. В России наперебой пытаются распространять версии того, что стало причиной авиакатастрофы.
Как отмечают в Центре противодействия дезинформации, авиакатастрофа в Броварах активизировала российскую пропаганду и вражеские паблики. Там активно обсуждают жуткое событие и распространяют ряд версий того, что могло произойти.
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Одна версия нелепее другой
Например, россияне распространяют версию о якобы сбитии вертолета украинской ПВО. Как отмечают в ЦПД, это одна из первых версий пропагандистов. А еще она – одна из наименее вероятных. Следует понимать, что ни одного постороннего объекта на момент падения вертолета в воздухе не фиксировали.
Не обошлось без заявлений о некачественном вертолете. Мол, говорится о воздушном судне, которое купил еще в 2018 году бывший глава МВД. Но и это утверждение оккупантов в ЦПД полностью развенчали. Аналитики подчеркивают, что перед каждым вылетом вертолеты проходят технический осмотр. И если неисправность во время него обнаружили, то воздушное судно просто не использовали бы для полета.
Также распространялась информация о "заказном" убийстве экипажа. В этом случае делали акцент на том, что причастны к этому российские спецслужбы. Это еще одна ложь, цель которой посеять панику и страх среди украинцев. Чтобы граждане нашей страны были погружены в еще больший ужас.
В ЦПД отметили, что россияне также упражняются в цинизме. Так, глава ЧВК "Вагнера" Пригожин решил якобы выразить соболезнования жертвам. И это очень отвратительно, ведь в то же время его наемники на фронте убивают как наших военных, так и гражданское население.
Коротко об авиакатастрофе в Броварах
- Заметим, что вертолет утром 18 января упал возле детского сада в Броварах Киевской области. По имеющейся информации, в дошкольном заведении на тот момент находились 73 ребенка. Здание в результате падения охватил огонь.
- Авиакатастрофу уже расследуют. Сотрудники СБУ должны установить, что стало причиной крушения. Сейчас речь идет о нескольких версиях: нарушение правил полета, неисправность вертолета. Не исключаются также намеренные действия, которые стали причиной жуткого инцидента.
- Заметим, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД Украины. На борту в момент падения находились глава ведомства Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь Юрий Лубкович.