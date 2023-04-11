В Киеве снова прорвало трубу: подтопленный проспект, дороги сковали пробки
В Киеве второй раз через два дня прорвало трубу. Вечером 11 апреля пострадал Броварской проспект. На улицах украинской столицы образовались пробки.
Водителей призывают быть осторожными. О подтоплении сообщают местные телеграмм-каналы, информирует 24 Канал. Детали инцидента пока не раскрывают.
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На улицах фиксируют пробки.
В Киеве – потоп: смотрите видео из сети
На опубликованных кадрах видно, как по дороге течет настоящая река.
Автомобилям приходится фактически плыть: смотрите видео из сети
В КГГА заявили об аварии
В КГГА уже сообщили, что зафиксировали аварию на водопроводной сети. Она произошла на проспекте Георгия Нарбута.
В зданиях Дарницкого и частично Деснянского районов возможно понижение давления водоснабжения. Специалисты "Киевводоканала" уже работают на месте, стабилизируют давление на сети,
– говорится в сообщении.
Людей предупредили, что движение транспорта – усложнено.Важно! Патрульная полиция Киева заявила, что затруднено движение на пересечении проспектов Броварского и Георгия Нарбута (Освободителей). В настоящее время объезд осуществляется через улицу Алишера Навои.
На этой неделе Киев уже "плыл"
Досадный инцидент в украинской столице уже произошел 10 апреля. Тогда в районе станции метро "Дружбы народов" зафиксировали коммунальную аварию – прорвало теплотрассу. По улицам города потекла горячая вода. От нее поднималась пара, которая "обеспечила" плохую видимость.