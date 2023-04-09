Зеленский рассказал, сколько БТР Rosomak получит Украину от Польши

Украина получит от Польши больше БТР Rosomak, чем планировалось раньше. Но все эти машины придут не сразу, а несколькими партиями.

Об увеличении количества Rosomak, которые поступят в Украину, рассказал Владимир Зеленский во время обращения. Глава государства отметил, что это не единственная техника, которую мы получим от Польши, передает 24 Канал.

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Украина получит Rosomak несколькими партиями

По словам главы государства, Польша передаст Украине 200 бронетранспортеров Rosomak. Сначала говорилось о 100 таких машин, а после этого – о 150.

Насчет бронетранспортеров Rosomak, 200 машин, сейчас 100 и 100 впоследствии. Также самоходные минометы, дополнительные ракеты, МиГ,

– заметил Зеленский.

На балансе Польши около 650 БТР Rosomak в разных версиях. Поэтому нам готовы передать чуть ли не треть всех имеющихся машин.

Также, по словам президента Украины, Польша выполнила свои обязательства по передаче танков, в частности немецких Leopard. Но это еще не всё. Стало известно о новых договоренностях, предусматривающих БМП. Наше государство получит более 100 таких машин. В Defense Express предположили, что говорится о БМП-1. Их передачу еще в конце января анонсировал польский министр обороны Мариуш Блащак. Тогда же говорилось и о 40 танках Т-72.

Сотрудничество с Польшей продолжается

Накануне стало известно, что в Польше открыли центр, занимающийся капитальным ремонтом танков Т-64 для Украины. Их восстановлением занимается бронетанковый завод Bumar-Łabędy. А стало возможным это благодаря соглашению между польским оружейным концерном Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) и Укроборонпромом.

В дальнейшем планируют расширить сотрудничество, чтобы заниматься обслуживанием танков Т-72 и PT-91, которые передала нам Польша. Но это еще не всё. Также рассматривают возможность совместно обслуживать танки Leopard 2, которые наше государство получило благодаря "танковой коалиции".

К слову, Украина и Польша подписали меморандум, предусматривающий восстановление нашего государства. А еще, согласно документу, страны совместно займутся изготовление 125-миллиметровых боеприпасов к танкам.