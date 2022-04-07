Буча будет от Владивостока до Лиссабона – Маляр об одиозных высказываниях Медведева

Третий президент России Дмитрий Медведев отметился циничным высказыванием в стиле российских захватчиков. Он сказал, что планы Кремля – Евразия от Владивостока до Лиссабона.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала мир "не прятать голову в песок". Об этом она заявила на свежем брифинге, передает 24 канал.

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Маляр отметила, что такие заявления России означают, что украинская Буча будет от Владивостока до Лиссабона.

Россию не останавливают границы Евросоюза. И то, что сейчас Украина является щитом Европы, и мы кладем свою жизнь не только за Украину, это очевидные вещи.

– констатировала Маляр.

Она напомнила, что в начале второй фазы эскалации были осложнения на польско-белорусской границе. Уже тогда было ясно, что границы ЕС Россию не останавливают.

В то же время, официальные информационные ресурсы страны-агрессора сейчас говорят не просто о "денацификации" украинцев. Они прямо говорят о необходимости уничтожения всех, кто идентифицирует себя как украинец.

Брифинг Анны Маляр от 7 апреля: смотрите видео

Заметим, что заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на днях заявил о цели Путина полностью "денацифицировать" Украину. На это резко отреагировал украинский рэпер Потап. Он подчеркнул, что "из украинцев изъять украинское – это как из человека достать человеческое". Также Потап пригласил Медведева на концерт к Кобзону и в компанию к Жириновскому.

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