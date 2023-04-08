Жизнь и смерть в Буче, Ирпене и Гостомеле: как люди приходят в себя после кровавой оккупации

Киевщина, апрель 2022 года. Украинским воинам удается освободить оккупированную часть области от захватчиков. Радость от первой большой победы быстро сменилась шоком и слезами. Именно после освобождения этих территорий мы увидели истинное лицо оккупантов – они пришли не только для захвата Украины, но и для уничтожения нашего народа.

С тех событий прошел год. Первый и очень болезненный. В городах и селах все еще напоминает об оккупации – захватчики оставили после себя разбитые дома, улицы, но самое ужасное – массовые захоронения убитых и замученных горожан.

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Сейчас идет восстановление разрушенных врагом населенных пунктов. О том, как приходит в себя Киевщина после тех событий – читайте в репортаже 24 Канала.

Наблюдение за жизнью, а не громкие истории

Города и села северных регионов Украины, по сравнению с другими, были в оккупации не долго – больше месяца. Однако за такой промежуток времени россияне смогли показать всю свою дикость и жестокость. Именно в начале апреля прошлого года весь мир увидел настоящее лицо россиян и осознал их истинные намерения – уничтожение украинцев. Иначе не объяснить "подвал смерти" в Ягодном, пыточные, массовые захоронения и тела прямо на дорогах Бучи.



Деоккупированная Буча год назад / Фото Getty Images

Когда мы говорим об освобождении Киевщины, следует понимать, что речь идет не только о Буче, Ирпене и Гостомеле. Все села и города, оказавшиеся под оккупацией или ставшие прифронтовыми, были разрушены. Где-то больше, где-то меньше – сравнивать невозможно. И не нужно. Это трагедия.

К сожалению, мы физически не могли посетить все города и села, но не исключаем, что сделаем это когда-нибудь. На этот раз мы только посетили вышеупомянутые Бучу, Ирпень и Гостомель.

Дальше в тексте не будет сенсаций, не будет историй как таковых. О случившемся в этих населенных пунктах мир говорит год и будет говорить дальше. И мы будем говорить. Однако сегодня хотелось бы сделать акцент на жизни. Жизнь после смерти. Жизнь города после его разрушения. Жизни людей там, где погибли сотни. Жизнь после деоккупации.

Поэтому эти истории – наблюдение за жизнью людей там, где год назад россияне пытались уничтожить все.

Это – история обновления.



Киевская область. Год после оккупации / Фото Ивана Магуряка

Буча: возрождение вопреки всему

6:14. Вокзал в Буче. На улице только светает. Несколько человек ждут электричку. Когда ты здесь впервые, даже иногда думаешь, как правильно себя вести. Даже в голове возникает вопрос: "А это нормально, что мы, разговаривая между собой, улыбаемся?"

Улицы города пустынны. Лишь кое-где можно увидеть владельцев собак, которые выгуливают своих любимцев. Только недалеко от вокзала сидят две женщины, которые продают молоко, сыр, сметану, цветы, зелень и т.д. Одна из них любезно согласилась показать дорогу в центр Бучи, но не назвала своего имени.

По дороге мы разговорились. Эта женщина рассказала, как в первые дни от взрывов трясло ее дом, и она думала, что стены не выдержат. Рассказала о погибших в пожарной части в Гостомеле. Она знала их лично, ведь сама работала там уборщицей. Говорит, что многие люди, которых она знала, погибли тогда.

Беседуя с этой женщиной, мы дошли до Аллеи Героев. Она появилась в Буче за день до нашего приезда. Именно 31 марта здесь отмечали годовщину деоккупации. Был и президент Владимир Зеленский и иностранные чиновники.

На Аллее можно увидеть фото и истории героев из Бучанской общины, которые отдали свои жизни в боях за Украину с 2014 года. И знаете, больше всего разрывают сердце последние строки каждой истории: "У героя остались жена и двое детей", "остались родители", "осталась невеста". Это истории о том, как люди шли защищать свою страну, своих родных, свою семью. И отдали за них жизнь.

Аллея Героев в Буче / Фото Ивана Магуряка

Почти у каждого портрета цветы. Возле некоторых – лампадки. Людей на улице становится больше. Каждый, кто проходит через Аллею, смотрит на стелы. Кто-то читает истории, кто-то только рассматривает фото. И действительно, нужно много времени, чтобы прочесть историю каждого. Прежде всего потому, что слишком больно отдавать себе отчет, сколько жизней унесла война.



Аллея Героев / Фото Ивана Магуряка

От Аллеи мы прогулялись до Церкви святого апостола Андрея Первозванного. Там год назад были обнаружены массовые захоронения замученных и расстрелянных жителей Бучи. На территорию храма в такое раннее время не попасть, но издали видно, что следы войны на здании есть. Как и на улице, ведущей в церковь от Аллеи. На домах видны следы от обломков и пуль. В некоторых квартирах все еще разбиты окна. Заменить их некому. Видимо, хозяева в лучшем случае еще не вернулись из-за границы. Или их убила Россия. От последней мысли становится жутко.



Церковь святого апостола Андрея Первозванного – именно возле этого храма обнаружили массовые захоронения / Фото Ивана Магуряка

Обстрелянные автомобили, стоящие возле церкви / Фото Ивана Магуряка



Этот указатель до сих пор стоит возле церкви / Фото Ивана Магуряка

Далее путь к Вокзальной – той улице, которая испытала сильнейшие разрушения во время кровавых событий прошлой весной. Сейчас бы никто не сказал, что это та самая улица, фото с которой в прошлом году облетели мир. Однако жизнь здесь выглядит контрастно – с одной стороны до сих пор выгоревший дом, с другой, все отстроено и жизнь продолжается. И так по всей улице – жизнь и смерть с обеих сторон дороги.

Отличить местного жителя от человека, приехавшего сюда впервые – легко. Местные жители привыкли ко всему, что их сейчас окружает. Как минимум они ходят по улице спокойно, не смотрят вокруг, а я так не мог. Перед глазами кадры годовалой давности. По всей улице смерть. Тела. Техника.

Улица Вокзальная в Буче / Фото Ивана Магуряка

А еще в Буче можно увидеть простреленные заборы. Местные жители креативно подошли к восстановлению заборов – вокруг дыр от пуль они рисуют цветы. Не это ли лучшее отражение украинцев? Изобразить цветы на простреленном пулями заборе. И вроде бы так просто, а в то же время так чувственно. На наших ранах растут цветы!



"Цветы" войны на заборах жителей Бучи / Фото Ивана Магуряка

В городе работают магазины, кафе и другие заведения, уже ближе к 9:00 можно увидеть много людей. Однако если с кем-то начать разговор, то речь так или иначе об оккупации. Например, в центре к нам подошел мужчина и попросил сигарету. Увидев, что мы с камерами, спросил, что здесь делаем. Рассказали как есть. Мужчина сразу начал вспоминать сильные взрывы и удары по городу. Но говорить было тяжело, поэтому этот разговор закончился быстро. Не все могут вспоминать, но никто не может забыть.

Но этот мужчина не один такой. Жизнь в Буче продолжается, но продолжается не благодаря, а вопреки. Вопреки попыткам россиян уничтожить все. Однако это оставило незаурядный след на тех, кто выжил и кто продолжает жить в городе. Можно ли забыть о случившемся, когда видишь следы от снарядов, выжженные дома, расстрелянные дорожные знаки, Аллею Героев? Эти кадры могут не появляться в печати, но в памяти они будут значительно дольше.

Гостомель: жизнь и смерть на самом деле соседи

Наше путешествие продолжилось в Гостомеле. Начальной точкой стал Ирпенский мост – та самая переправа, которая была разрушена в начале полномасштабного вторжения. Тот самый мост, под которым прятались люди. Там продолжаются ремонтные работы.

Ирпенский мост. 2022 год / Фото AP

Возле моста есть заправка, которая сейчас работает. Рядом еще одна заправка, только от нее осталось только одно название и куча металлолома. Она полностью разрушена.

До прихода россиян здесь была заправка / Фото Ивана Магуряка

Напротив заправки супермаркет. Был. Сейчас он разбит и не работает. Это только окрестности поселка.



Супермаркет в окрестностях Гостомеля теперь выглядит так / Фото Ивана Магуряка

Далее начинается частный сектор, который до сих пор разбит. Уничтоженные дома, возле которых стоят разбитые машины. Один дом уничтожен, другой почти цел. Жизнь и смерть действительно соседи. Это видно на улицах Гостомеля.

Жизнь и смерть как соседи на улицах Гостомеля / Фото Ивана Магуряка

На улицах можно увидеть людей, которые идут по делам и можно увидеть, что они, как бы это горько ни звучало, привыкли. Они не смотрят на простреленные заборы и детскую площадку, сожженные дома, уничтоженные автомобили. Кажется, такая картина – часть их обыденности.

По обе стороны дороги сожженные дома, возле них сожженные машины. Разрушено все. До 24 февраля здесь кто-то жил, любил, работал, планировал и мечтал. А сегодня здесь руины, которые так стоят уже год.



Последствия оккупации Гостомеля / Фото Ивана Магуряка

На улице слышен гул от работы бульдозера и звуки бензопилы. Местные убирают территорию поселка. Далее – местный парк. Деревьев в нем стало меньше, потому что те, которые были повреждены снарядами, пришлось срезать. По всему парку можно увидеть воронки от снарядов. Однако, несмотря на это, по парку гуляют супружеские пары или мамы с детьми.



Везде можно увидеть воронки от снарядов / Фото Ивана Магуряка

У парка есть очень уютная кофейня, в которой можно насладиться ароматным кофе. Только вот она фактически с видом на городской парк, который весь изранен обломками и пулями. Кофе вкусный, но когда понимаешь, где ты сейчас находишься, смотришь вокруг – в нем ощущается привкус боли.

Местные говорят, что то, как сейчас выглядит поселок – лишь часть того, что здесь было год назад. Людям удалось многое восстановить и отстроить. Страшно представить то "хуже", о котором говорят жители Гостомеля и сколько работы они проделали, чтобы восстановить свой дом?

Последствия оккупации Гостомеля / Фото Ивана Магуряка

Ирпень: два мира одного дома

Дальше дорога в Ирпень. В окрестностях города мы сразу же увидели разбитые дома, некоторые из них выжжены полностью. Чем ближе к центру города, тем меньше видно разрушений, но в целом они повсюду.

В Ирпене, как и в Буче, появилась Аллея Героев. У плакатов с изображениями героев и их историями много людей. Вообще в центре Ирпеня довольно многолюдно.



Аллея Героев в Ирпене / Фото Ивана Магуряка

Ирпень не был полностью оккупирован россиянами, но за это заплатил высокую цену. Если пройтись по самому городу, то можно увидеть, что чуть ли не на каждом доме есть следы от снарядов или пуль. Где-то больше, где-то меньше. Однако удивительных картин здесь больше – с одной стороны, люди стоят на остановке и ждут автобус в Киев, а напротив них – разрушенный дом. Позади тоже.

В Ирпене, как и в других городах, можно увидеть соседство жизни и смерти через улицу или даже в соседних дворах. Однако здесь они соседствуют в одном доме. Недалеко от центра возле дома можно увидеть местных, которые занимаются своими делами. Сам дом частично выжжен. Кое-где до сих пор выбиты окна, а где-то видны новые – там живут люди.

Два мира одного дома в Ирпене / Фото Ивана Магуряка

В городе еще можно увидеть много разрушений, много уничтоженных автомобилей. Однако Ирпень живет и пытается возродиться. Здесь на улицах можно увидеть много улыбок, много сдержанной радости. Да и если говорить с местными, то в них ощущается этот оптимизм. Это дает большую надежду на то, что со всеми трудностями можно справиться, а все уничтоженное – отстроить.

Последствия оккупации Ирпеня / Фото Ивана Магуряка

По дороге по городу мы пообщались с Александром – местным жителем, который рассказал, как в первые дни раздавал людям продукты из своего кафе, потому что за считанные дни как раз успели закупиться всем, а в то утро это уже не имело смысла. Теперь же мужчина пытается продолжать свой бизнес и уверен, что Ирпень, Буча, Гостомель и другие пострадавшие от войны города должны стать туристическими центрами. Развиваться и становиться лучше. Несмотря на то, что было.

Наше время пребывания на Киевщине быстро подходило к концу. Эмоций было много и они были самыми разными. Потому что такова сейчас жизнь в Буче, Гостомеле и Ирпене – с одной стороны красивый восстановленный дом, который еще год назад был разбомблен, а с другой стороны цветы на простреленных заборах, до сих пор разбитые дома, обстрелянные автомобили. И где-то в этом списке есть еще Аллеи Героев. Отдельная тема – местные жители, которые также отражают разный спектр эмоций. Поэтому сказать однозначно, с какими эмоциями мы уезжали из Ирпеня – тяжело. Однако все это – наша реальность.

Но больше всего хочется приехать туда в следующем году и увидеть полностью восстановленную Киевщину. С такой любовью местных жителей к своему дому все возможно.

Когда кажется, что уже "неактуально": почему память о прошлой весне важна перед контрнаступлением

Сейчас мы все в ожидании контрнаступления. Мы хотим, чтобы Мелитополь, Скадовск, Каховка, Бердянск, Мариуполь, Донецк, Северодонецк, Луганск и, конечно, Крым вернулись домой. Для этого нам нужно приложить еще много усилий. Очень много.

На фоне этого кажется, что говорить о деоккупированной еще годом ранее Киевщине сейчас может быть неактуально, но это не так. Освобождение Севера в апреле прошлого года и все, что происходит с того момента – это уроки, которые мы должны усвоить.

Города и села Киевщины, Черниговщины и Сумщины были в оккупации 4-5 недель. Во временном промежутке это может быть не так много. Однако от этого приходится приходить в себя год и неизвестно сколько еще нужно потратить времени.

Жертвами россиян на Севере стали тысячи украинцев. Также были разрушены тысячи домов, объектов инфраструктуры и достопримечательностей.

И это только 4 – 5 недель. На примере северных областей мы должны понимать, какая нам предстоит работа впереди. Даже когда закончится война. И это работа для всех и для каждого. Нам нужно будет преодолевать последствия оккупации, продолжительностью в несколько месяцев, больше года или даже 9 лет.

Сейчас те села и города, которые деоккупировали год назад – самые безопасные населенные пункты из тех, в которых можно увидеть последствия "русского мира".

Только вот один урок продолжается до сих пор – когда завершится физическое восстановление сел и городов можно даже примерно рассчитать. Но как насчет морального восстановления? Как восстановиться тем, кто все это пережил?