В Буче есть локальные случаи, где в окрестностях люди сидят без продовольствия

Трудная ситуация в Киевской области сохраняется в Буче, Ирпене, Гостомеле, Ворзеле. В частности, из Бучи и Гостомеля невозможно вывести людей без режима прекращения огня, хотя противостояния уже не так тяжелы, как были раньше.

Соответствующую информацию в эфире канала "Рада" рассказал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. Это случилось 5 марта – на 10-й день войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте В Бородянке могли захватить психоневрологический диспансер, люди в руках "кадыровцев", – Кулеба

В некоторых окрестностях Бучи люди без продовольствия

Алексей Кулеба рассказал, что буквально до 4 марта в Буче ситуация была достаточно стабильной.

Есть одиночные, их немало, однако локальные случаи, когда люди "отрезаны"... Где-то находятся в окрестностях Бучи. Уже достаточно долго в подвалах. Им тяжело. Туда трудно добраться,

– заявил Кулеба.

Добавил, что всем остальным помощь всегда доставлялась. В частности, мэр Бучи организовывал выпечку хлеба и подвоз других продуктов.

Также Алексей Кулеба заявил, что в Бородянке Киевской области оккупанты могли захватить психоневрологический диспансер, а само здание могли заминировать. Там находится ориентировочно 600 пациентов. Пока информацию проверяют.

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