В Буче и Ирпене десятки погибли от флешет, находившихся в специальных артснарядах оккупантов – СМИ

Судмедэксперты обнаружили в телах украинских погибших флешеты – мелкие снаряды. Извлеченные из братских могил обломки свидетельствуют, что с их помощью обстреливали гражданское население в Буче и Ирпене.

Об этом рассказала команда патологоанатомов и судмедэкспертов, фиксирующих военные преступления России. Независимая комиссия состоит из независимых украинских и французских специалистов.

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Хотя правозащитные группы уже давно добиваются запрета использования стреловидных снарядов, эти боеприпасы не запрещены международным правом. В то же время применение неточного смертоносного оружия в густонаселенных гражданских районах является нарушением гуманитарного права.

По словам свидетелей, российская артиллерия стреляла этими снарядами за несколько дней до ухода из Киевщины. Жительница Бучи Светлана Чмут рассказала, что она заметила флешеты в корпусе своей машины.

Оружие, которое применялось во время Первой мировой войны



В Буче и Ирпене десятки погибли от флешет, находившихся в специальных артснарядах кафиров / Фото The Guardian

Снаряды с флешетами впервые массово применили в ходе Первой мировой войны, тогда самолеты залетали в тыл и сбрасывали такие снаряды в траншее противника, пробивая даже металлические шлемы.

Один такой снаряд содержит до 8 тысяч флешетов – мелких металлических проволочек, длина которых варьируется от 2,5 до 4 сантиметров.



Принцип работы арторужия / Фото The Guardian

Принцип работы снарядов прост – когда они вылетают из танков или ствольной артиллерии – происходит взрыв, рассеивающий флешеты по сторонам. После того как дротик попадает в тело, он разламывается на две части, образуя глубокие, узкие раны.

Что говорят судмедэксперты

По словам судмедэкспертов, у большинства жертв обломки находили в черепе и груди.

Эксперт по оружию Нил Гибсон считает, что россияне применили боеприпасы 3Ш1 калибра 122 миллиметров.

Не нужно быть экспертом по вооружениям, чтобы понять, что Россия нарушила правила ведения войны в Буче,

– прокомментировал мэр Бучи Анатолий Федорук.

Он добавил, что Киевщина превратилась в чеченское сафари, где против мирных жителей применяли запретные боеприпасы.

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