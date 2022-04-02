В Буче оккупанты пытали мужчину и женщину прямо в их квартире

Оккупанты замучили мужчину прямо в его квартире в Буче. Жене удалось спастись, но она находится в ужасном стрессе.

Трагическую историю рассказал один из украинских военных в своем видео. Он находился в квартире супругов.

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Пытали четыре дня

В квартиру супругов из Бучи ворвались белорус и чеченец. Оккупанты четыре дня пытали мужчину, от чего тот погиб.

Это была одна из их баз. Белорус и чеченец именно их пытали, держали четыре дня в комнате. Мужчину постоянно избивали. Она просила хотя бы не бить при ней мужчину, – рассказал украинский военный.

Погибшего мужчину удалось похоронить только после того, как Буча была освобождена украинскими военными.

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