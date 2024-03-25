Крым вернется обратно, – Буданов анонсировал новые высадки украинских военных

Украинские защитники уже неоднократно проводили сверхсложные операции и высаживались в Крыму. Такие спецоперации возобновятся в будущем.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью в документальном проекте "ГУР. Битва за море". Он также отметил, что временно оккупированный Крым обязательно вернется, передает 24 Канал.

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Высадки во временно оккупированный Крым будут продолжаться

Кирилл Буданов рассказал, что операции по высадке в Крыму – одни из самых сложных. Кроме того, что враг патрулирует и усиливает охрану побережья, оккупанты также создают минные поля в море. Однако, украинские защитники будут продолжать высадки на временно оккупированный полуостров.

Да, готовятся. И будут. Скоро уже будет тепло, ну и продолжим. Крым вернется обратно,

– анонсировал Буданов новые высадки в Крыму.

Он также добавил, что на планирование таких спецопераций влияет немало факторов – от погоды и высоты волн до технических моментов.

Что известно о высадке украинских спецназовцев