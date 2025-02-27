Не значит, что все рухнет или начнет расцветать, – Буданов об изменениях после прихода Трампа

Кирилл Буданов прокомментировал изменения мирового порядка, вызванные приходом к власти новой администрации США. Для большинства стран Европы и некоторых в тихоокеанском регионе это состояние стратегической неопределенности.

Его следует просто "констатировать и принять". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины, опубликованное 27 февраля.

Смотрите также Если до 2026 года Россия не выходит из войны, она упускает шанс на мировое лидерство, – Буданов

Буданов о состоянии неопределенности

В целом глава ГУР воздержался от прогнозирования того, как приход Трампа отразится на проблемах безопасности в мире. Однако заявил – это состояние стратегической неопределенности.

Не значит, что все сейчас рухнет, как и не значит, что все пойдет только расцветать. Нет. Сейчас такой период, это нужно просто констатировать и принять,

– говорит он.

По словам Буданова, не все понимают "те шаги, которые сейчас делаются", а для тихоокеанского региона и Азии действия КНДР становятся "реальной проблемой".

Поэтому Украина, к примеру, интенсифицировала отношения с Южной Кореей, особенно по прибытии северокорейцев на территорию России. "Нормальный рабочий процесс", – констатировал руководитель разведки.

К слову, Буданов также рассказал, что агрессор будет использовать тактику кнута и пряника за столом переговоров, а понятия перемирия и мира следует разграничивать.