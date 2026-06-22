Чтобы решить вопрос об ордене: Буданов и Кислица ездили в Польшу, – Зеленский

Глава Офиса президента Кирилл Буданов и его первый заместитель Сергей Кислица провели переговоры с представителями президента, премьер-министра и руководства Сейма Польши с целью урегулирования напряженности между странами.

Впрочем, украинские чиновники не добились никаких результатов в ходе этого визита. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью ТСН.

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Как прошла встреча?

Украинский президент сообщил, что Кирилл Буданов и Сергей Кислица ранее предлагали совершить визит в Польшу для урегулирования напряженности между странами и, в частности, текущей ситуации вокруг награды – ордена "Белого Орла".

По словам Владимира Зеленского, он не верил в успех этой миссии, поскольку считает подобный конфликт частью внутриполитической и электоральной борьбы в Польше перед парламентскими выборами, которые состоятся в следующем году.

У них в 2027 году будут выборы премьер-министра. Президент Кароль борется за премьерское кресло, чтобы его партия победила премьера Туска. Вот что происходит. Мы здесь ни при чём, это их внутренний вопрос,

– сказал он.

Несмотря на это, Сергей Кислица и Кирилл Буданов уже отправились в Польшу и пытались урегулировать ситуацию. Они провели встречи с представителями президента Кароля Навроцкого, премьер-министра Дональда Туска и спикера Сейма.

Впрочем, по словам президента, они вернулись с убеждением, что решение о лишении ордена будет принято.

Что этому предшествовало?

Напомним, что в последнее время отношения между Украиной и Польшей обострились из-за присвоения подразделению ССО имени Героев УПА. На фоне недовольства польский президент лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

В то же время в Польше растет количество инцидентов с проявлениями агрессии и предвзятого отношения к гражданам Украины. Министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал о случаях нападений, унижений и буллинга, в частности среди детей.

К слову, Владимир Зеленский заявляет, что нынешние действия Кароля Навроцкого схожи с политикой бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По его мнению, это плохая история, и она, по словам президента, закончится плохо.