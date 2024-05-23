Не только участвует: Буданов рассказал, как может наблюдать за ходом боевых операций

Глава украинской разведки Кирилл Буданов время от времени непосредственно участвует в операциях на фронте. Во всех остальных случаях генерал наблюдает за ходом всех мероприятий в онлайн-режиме.

Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины рассказал во время пресс-конференции "Война технологии". Буданов отметил, что при нынешних технологиях просмотр за ходом всех операций возможен, передает 24 Канал.

Интересно Разведчик, которого постоянно "убивают": как Буданов реагирует на новости о своей "смерти"

Буданов рассказал, как следит за боевыми операциями ГУР

Украинский генерал отметил, что, если он непосредственно не сможет принять участие в операции, то ему на монитор выведут трансляцию в рабочий кабинет, что делает немножко легче управление процессом.

Я буду наблюдать в онлайн, когда нахожусь на пункте управления. К счастью, это тоже технологическое достижение, что можно находиться где угодно и в принципе отслеживать проведение этих мероприятий,

– сказал Буданов.

Глава украинской разведки заметил, что в моменты когда шли на дно и российские большие десантные корабли, ракетные корабли, корабли охраны, он видел это непосредственно. То есть прямо в онлайн.

"И это точно такие моменты, которые запоминаются на всю жизнь. Не каждый может увидеть (эти видео – 24 Канал), но это красиво", – подчеркнул генерал.

Глава ГУР участвовал в операциях на фронте