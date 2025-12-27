Буданов назвал месяц, который может стать наиболее благоприятным периодом достижения мирного соглашения
- Кирилл Буданов считает февраль наиболее благоприятным месяцем для достижения мирного соглашения между Украиной и Россией.
- Основным камнем преткновения в переговорах остается территориальный вопрос.
Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что наиболее благоприятным месяцем для достижения мирного соглашения между Украиной и Россией является февраль.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Буданова для Суспильного.
Почему именно февраль?
Кирилл Буданов объяснил, что февраль – это наиболее благоприятный период как для России, так и для Украины, чтобы "чего-то достичь".
По его словам, это связано с военной активностью, отопительным сезоном и другими факторами.
Очень много всего. Я просто вам как вывод уже даю,
– добавил Буданов в интервью.
Руководитель ГУР также подчеркнул, что главным камнем преткновения в переговорном процессе является территориальный вопрос.
Напомним, ранее Буданов уже заявлял, что стороны приблизятся к заключению мирного соглашения уже этой зимой и особую роль может сыграть февраль.
Вскоре Зеленский встретится с Трампом
Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом в воскресенье, 28 декабря, на курорте Мар-а-Лаго во Флориде в 22:00 по киевскому времени.
По словам президента Украины, он планирует обсудить с Трампом вопросы гарантий безопасности, восстановления страны и экономическое соглашение.
Владимир Зеленский также заявлял, что соглашение между Украиной и Соединенными Штатами почти готово. Вопрос его подписания зависит от хода встречи с Дональдом Трампом.