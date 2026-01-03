Россияне в истерике: как назначение Буданова может изменить ход переговоров с США

Бывший глава ГУР МО Кирилл Буданов стал новым главой Офиса Президента Украины. Его роль, вероятно, будет тесно связана с переговорным процессом, говорят эксперты. В Кремле серьезно обеспокоены из-за такого изменения.

Кирилла Буданова хорошо знают и уважают в Соединенных Штатах Америки, что может сыграть свою роль на мирных переговорах. Специально для 24 Канала эксперты объяснили, почему россияне совсем не рады назначению экс-главы ГУР на должность главы ОП, и разобрали, как Буданов может изменить переговорный процесс.

Россияне завизжали из-за назначения Буданова

Бурно на назначение Кирилла Буданова на должность главы ОП отреагировали ключевые пропагандистские СМИ России. Они пытаются подчеркнуть то, что Буданова на территории России признали террористом. Таким образом пропагандисты хотят усилить обвинения в терроризме все высшее политическое руководство Украины, заметил эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" им Тарас Жовтенко.

Российская пропаганда уже начинает визжать о "террористическом режиме", ведь его "главу" назначили на должность руководителя Офиса Президента. Они еще немного будут раскручивать эту тему в контексте обвинений Украины, но дальше точно переключатся на другие моменты. Ведь главная задача россиян – сделать так, чтобы Дональд Трамп менее благосклонно относился к мирным предложениям Украины,

– объяснил Жовтенко.

Кремль серьезно встревожило, что США положительно приняли 20-пунктный план, который совместно предложили Украина и Европа. Поэтому он будет использовать любой повод, чтобы Администрация Трампа изменила свое мнение.

Однако новое назначение Кирилла Буданова может еще больше сыграть против России.

"Узнаваемость Буданова в США, положительное отношение к нему – возможно, ключевой момент, из-за которого должность предложили именно ему. Он может стать будущим ключевым коммуникатором с командой Трампа. Это выигрышный ход", – подчеркнул эксперт.

Буданов может поставить Кремль в тупик

Журналист и правозащитник Марк Фейгин также считает, что главной задачей для нового главы Офиса Президента будет именно налаживание контактов с США в контексте мирных переговоров. Военный опыт в этом ему не помешает, а наоборот – сможет помочь.

Буданов – человек военный, но тема политики для него никогда не была чужой. Для него переход не будет болезненным. Он понимает ситуацию, поэтому хуже точно не станет. Сейчас приоритетом для Буданова, вероятно, будет взаимодействие с США и мирные переговоры,

– отметил Фейгин.

Работа именно с президентом США – сложная, ведь Дональд Трамп действительно непростой политик. От него сложно ожидать прогнозируемых решений и действий.

"На этом этапе присутствие Буданова в этих вопросах – более чем оправдано, как мне кажется. Для Буданова не будет сложно справиться с таким кругом задач. Наоборот, для него это органично. К тому же проблема не только в Трампе, а в Москве. Нужно обеспечить такие условия, чтобы Кремль будет в безвыходной ситуации, чтобы принять мир. Это совместная работа, в которой разбирается Буданов", – подчеркнул журналист.

Уже бывший глава ГУР МО и до того делал все, чтобы ослабить Россию, в частности на переговорном треке. Теперь он будет заниматься тем же, однако уже в дипломатической плоскости.

Почему Буданов действительно может изменить переговорный процесс?

Перед новым главой ОП будут стоять как военные, так и дипломатические задачи. Политолог Олег Саакян отметил, что Буданов ассоциируется с переговорами, ведь он уже принимал в них участие. Также он ассоциируется с армией, и одновременно является человеком из спецслужб – и может говорить на общем языке с другими спецслужбами.

Буданов для американской стороны по формальным признакам не будет удобным переговорщиком. Но он является понятным для США. Украинская сторона ожидает, что он сможет принести новое дыхание в переговорный процесс. Ведь сейчас присутствует определенный уровень раздраженности, годами накапливалось и не слишком положительное как внутренне-, так и внешнеполитическое отношение к Андрею Ермаку,

– отметил Саакян.

Политолог добавил, что в России не обрадовались этому назначению. Ведь теперь перед ними будет сидеть не юрист или кулуарный политик, а экс-глава разведки, который все знает о реальной ситуации в России.

В конце концов, это может повлиять на неуверенность Кремля на новых переговорных треках как с Россией, так и с США.

