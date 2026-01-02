"Должность, которая губит людей": что будет с ОП после назначения Буданова и кто будет руководить ГУР

Владимир Зеленский объявил, что новым главой Офиса Президента станет руководитель ГУР Кирилл Буданов. Сам генерал поблагодарил за оказанное доверие и подтвердил, что принял предложение главы государства.

Буданов назвал это назначение "еще одним рубежом ответственности перед страной". Специально для 24 Канала эксперты раскрыли, с какими вызовами столкнется Буданов в Офисе Президента и как его назначение повлияет на ГУР.

Почему именно Буданов станет главой ОП?

Политолог Игорь Рейтерович отметил, что назначение Буданова – это и попытка поменять в целом всю систему. Потому что Зеленский понимает, что нужно что-то менять.

И очевидно, что это сигнал для общества – достаточно популярная кандидатура, которая вызывает гораздо меньше вопросов, чем, например, тот же Ермак,

– подчеркнул Рейтерович.

Хотя, добавил он, вопросы можно найти, однако их будет значительно меньше. И Зеленский таким образом будет пытаться улучшить имидж, поскольку теперь меньше вопросов будет возникать из-за того, кто возглавляет Офис Президента.

Политолог Валентин Гладких со своей стороны заметил, что при нынешних обстоятельствах на руководителя Офиса Президента возлагается много очень важных функций, которые на самом деле юридически выходят за пределы данной должности, как это определено действующим законодательством Украины.

Учитывая объем работы, статус людей, с которыми приходится встречаться руководителю ОП – все-таки этот человек должен быть довольно знаковым и иметь политический вес,

– заявил политолог.

Поэтому, предположил он, Зеленский решил назначить на эту должность человека с большим политическим и репутационным весом, который имеет определенный символический капитал и опыт работы.

И очень похоже, заметил политолог, что нынешние должности руководителя Офиса Президента все больше сдвигаются в сторону вице-президента. Это продиктовано конкретно историческими политическими обстоятельствами.

В то же время он добавил, что не стоит переоценивать должность главы ОП, ведь это структура, которая помогает Президенту Украины реализовывать и выполнять его конституционные полномочия. Сейчас уже не вспомнить фамилий многих бывших его руководителей. Хотя, конечно, были случаи, когда это были довольно влиятельные люди, что не всегда было хорошо.

Изменится ли ОП после назначения Буданова?

Политолог Игорь Рейтерович заметил, что без ответа остаются очень много вопросов относительно работы Офиса Президента.

Очевидно, что Буданов – это достаточно самостоятельная фигура. И, как минимум, систему, которую построил Ермак, ждет определенная трансформация,

– считает Рейтерович.

Поэтому пока сложно дать ответ на вопрос, будет эта трансформация публичной или непубличной. Хотя, вероятно, там будут достаточно серьезные изменения.

Буданов все же имеет очень неплохой уровень поддержки и доверия среди украинцев, поэтому может использовать это, чтобы осовременить, модернизировать данную структуру, сделать ее более соответствующей действующему законодательству, но одновременно достаточно весомой для решения, например, дипломатических и частично военных вопросов.

Тем более, добавил он, у Буданова есть соответствующий бэкграунд, в отличие от Ермака. И он, например, выглядел бы гораздо более логично и эффективно во главе украинских делегаций.

В целом, по его мнению, структура самого ОП не слишком изменится, хотя туда придут новые люди. Главный вопрос заключается в том, насколько эта структура будет открытой. Потому что при предшественнике очень много решений принималось в теневой способ.

Будет ли допускать это Буданов? Я думаю, что на первом этапе ему это точно не нужно,

– сказал политолог.

То есть, предположил Рейтерович, Буданов сможет наладить коммуникацию с парламентом. И ему на первых этапах не нужно будет применять какие-то неформальные механизмы, чтобы получить результат. Если же он сохранит публичность в дальнейшем – это был бы очень хороший вариант для нынешней системы управления в Украине.

Какие 2 вызова возникают после назначения Буданова?

Политолог Валентин Гладких отметил, что сейчас Президент Украины играет важную роль в обеспечении основной своей функции – защиты территориальной целостности и государственного суверенитета Украины. В связи с этим есть 2 очень важные составляющие.

Первая является чисто милитарной – это способность Украины оказывать вооруженное сопротивление российской агрессии. Второй трек является дипломатическим, так как даже для того, чтобы выполнять эффективно первую задачу – мы должны обеспечить себе весомую внешнюю поддержку,

– отметил Гладких.

По его словам, Андрей Ермак в свое время все же играл важную роль в организации дипломатических контактов, о чем в последнее время писала даже западная пресса. И сейчас весь этот огромный груз ляжет на плечи Буданова.

По его мнению, Буданов уже ознакомлен с ситуацией, потому что также входил в переговорные группы, которые в свое время ездили на встречи в Стамбул. В то же время есть 2 зоны риска.

Во-первых, кого Буданов приведет с собой в ОП и как быстро сможет перебрать на себя весь функционал. Во-вторых, он был довольно эффективным в должности руководителя ГУР, поэтому есть риск, не приведет ли это к ухудшению его эффективности.

Какой главный риск для Буданова в ОП?

Политолог Владимир Фесенко заметил, что работа в ОП является абсолютно новой для Буданова, ведь всю карьеру он сделал в военной разведке. Поэтому большой вопрос, как он сможет реализовать себя на новой должности и все ли у него получится.

Учитывая то, что Буданов является военным человеком, который пришел из наиболее влиятельной спецслужбы в условиях войны, вероятный сценарий – это неформальное преобразование ОП в центральную военную администрацию Украины.

Открытым остается вопрос, как Буданов выстроит взаимоотношения с руководителями других государственных институтов. Касается это также отношений с Зеленским. Ведь, по словам политолога, Ермак был исполнителем воли президента и на этом базировалось его влияние.

Но Буданов привык быть самостоятельным лидером, как и Зеленский. И, подчеркнул он, всегда вызов, когда два человека с мощным лидерским потенциалом работают в одной структуре.

И еще одна проблема: это должность, которая губит много людей,

– подчеркнул Фесенко.

В истории Украины нет ни одного примера, когда бы люди делали успешную карьеру после этой должности. Поэтому, резюмировал он, понятны выгоды Зеленского от этого назначения, однако их трудно найти для самого Буданова.

Не ослабнет ли ГУР после перехода Буданова в ОП?

Политолог Игорь Рейтерович считает, что возникают определенные вопросы относительно возможного ослабления Главного управления разведки из-за назначения Буданова на новую должность.

Но мне кажется, что там работает достаточно много профессиональных людей. Тот же заместитель Скибицкий, который занимался многими вопросами и является членом украинской делегации,

– сказал Рейтерович.

Поэтому, по его мнению, особо больших изменений в ГУР не произойдет. К тому же Буданов может неформально сохранить определенное влияние и помогать доводить до логического завершения определенные операции, которые были запланированы ранее, и иметь влияние на принятие определенных решений.

Политолог Владимир Фесенко также не исключает, что Буданов сохранит прямой контроль над ГУР. Вероятнее всего, условием назначения генерала руководителем Офиса Президента было то, что новым главой Главного управления разведки станет его человек. Ведь ГУР – это источник силы и влияния Буданова. Это и в его интересах, и в интересах ГУР.

В то же время политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов отметил, что руководитель Офиса Президента – не та должность, на которую сейчас стоит назначать какую-то очень заметную политическую фигуру. Тем более, что Украина сейчас должна двигаться к трансформации политической системы.

По его мнению, Кирилл Буданов на посту главы ГУР был на своем месте.

