Это подготовка к серьезной операции в Крыму, – Буданов о действиях разведки в Черном море
Кирилл Буданов прокомментировал боевые миссии военной разведки в Черном море. Отметил, что это подготовка к серьезной операции в пока что оккупированном Крыму.
Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны рассказал в документальном фильме "Война за море: от Днепра до Крыма", передает 24 Канал.
Смотрите также Договорились не сдаваться живыми: шокирующие детали рейдовой операции в Крыму, которую возглавлял Буданов
"Это проверка правильности наших утверждений"
Буданов прокомментировал значение осуществленных подразделениями военной разведки боевых миссий. В частности в Черном море и на территории временно оккупированного Крыма.
Это все подготовительные мероприятия к серьезной операции в Крыму. Это проверка правильности наших утверждений о путях подхода и отхода оттуда,
– подчеркнул генерал-лейтенант.
Глава ГУР добавил, немало людей, которые остались в Крыму, хоть и любят Украину, но считают, что их "предали". Поэтому такие операции – хороший посыл для населения, которое живет в оккупации уже 10 лет.
Смотрите также "Полезные идиоты" на службе Кремля: как действует разветвленная сеть российской пропаганды в Европе
Как спецподразделение ГУР уничтожило "Сергея Котова"
- Заметим, что в ночь на 5 марта спецподразделение ГУР МО "Group 13" атаковало патрульный корабль черноморского флота России "Сергей Котов".
- Эта миссия состоялась в сотрудничестве с ВМС и при поддержке Минцифры.
- В результате удара морскими дронами "Magura V5" российский корабль проекта 22160 получил повреждения кормы, а также правого и левого бортов.
- В ГУР уточнили, что огневое поражение "Котова" произошло в территориальных водах Украины, неподалеку Керченского пролива.
- Кстати, по меньшей мере 27 оккупантов получили ранения различной степени тяжести. А безвозвратные потери среди личного состава вражеского корабля, предварительно, 7 моряков.