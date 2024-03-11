Это подготовка к серьезной операции в Крыму, – Буданов о действиях разведки в Черном море

Кирилл Буданов прокомментировал боевые миссии военной разведки в Черном море. Отметил, что это подготовка к серьезной операции в пока что оккупированном Крыму.

Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны рассказал в документальном фильме "Война за море: от Днепра до Крыма", передает 24 Канал.

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"Это проверка правильности наших утверждений"

Буданов прокомментировал значение осуществленных подразделениями военной разведки боевых миссий. В частности в Черном море и на территории временно оккупированного Крыма.

Это все подготовительные мероприятия к серьезной операции в Крыму. Это проверка правильности наших утверждений о путях подхода и отхода оттуда,

– подчеркнул генерал-лейтенант.

Глава ГУР добавил, немало людей, которые остались в Крыму, хоть и любят Украину, но считают, что их "предали". Поэтому такие операции – хороший посыл для населения, которое живет в оккупации уже 10 лет.

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