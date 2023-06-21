Решатся ли россияне на подрыв ЗАЭС: оперативная сводка от Романа Свитана

Руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, что существует угроза взрыва на Запорожской атомной электростанции. Все потому, что россияне дополнительно заминировали охладитель.

Соответствующую информацию в своей ежедневной оперативной сводке на 24 Канале прокомментировал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан.

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ЗАЭС

Военный эксперт объяснил, что сама по себе система охлаждения как раз и является той "болевой точкой" в любом реакторе. Однако, по его мнению, вряд ли россияне ее взорвут, ведь это как "себе в голову выстрелить" – "грязное облако" может пойти на Россию.

Особенно если дойдет до 5 – 8 километров и попадет в течение. Тогда последствия будут аж до Урала.

Однако могут напугать. Россияне сейчас снова подняли эту ядерную тему: и относительно передачи ядерного оружия Лукашенко, и минирования реакторов,

– рассказал Роман Свитан.

"То есть накачивают "информационную бомбу" для того, чтобы как-то ею давить. Скорее всего, это все связано с предстоящим саммитом НАТО и именно поэтому давят со всех сторон", – добавил военный эксперт.

Смотрите полное видео с Романом Свитаном на ютубе 24 Канала:

САУ CAESAR

Дания и Франция передадут Украине CAESAR. Это одна из самых лучших САУ, которая у нас сейчас есть.

Очень хороший прицел, большая дальность, выдерживает максимальный заряд. Имеет достаточно устойчивый ствол – до смены можно раз в 2 больше выстрелов произвести, чем из старых советских. То есть неплохая машина,

– объяснил военный эксперт.

Он добавил, что она уже есть не вооружении. Не только ведь Франция передает САУ, но и другие страны.

"Такая машина очень нам помогает, ведь быстро двигается, особенно сейчас по сухому, отстреливается, отходит. То есть САУ буквально танцует перед российскими неповоротливыми системами", – рассказал Свитан.

Волноваха

По словам военного эксперта, Волноваха находится практически посередине между Донецком и Мариуполем. Кроме того, через город проходит железнодорожная дорога – соответственно, это один из логистических хабов для россиян.



Важность Волновахи / Скриншот с видео

Железная дорога идет через Волноваху в сторону Токмака. То есть это передвижение военных грузов мы сможем пересечь, когда выйдем на Волноваху,

– объяснил Свитан.

По его мнению, один из ударов может быть на Волноваху. Однако это, конечно, решать генералу Залужному.

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