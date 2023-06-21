Решатся ли россияне на подрыв ЗАЭС: оперативная сводка от Романа Свитана
Руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, что существует угроза взрыва на Запорожской атомной электростанции. Все потому, что россияне дополнительно заминировали охладитель.
Соответствующую информацию в своей ежедневной оперативной сводке на 24 Канале прокомментировал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан.
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ЗАЭС
Военный эксперт объяснил, что сама по себе система охлаждения как раз и является той "болевой точкой" в любом реакторе. Однако, по его мнению, вряд ли россияне ее взорвут, ведь это как "себе в голову выстрелить" – "грязное облако" может пойти на Россию.
Особенно если дойдет до 5 – 8 километров и попадет в течение. Тогда последствия будут аж до Урала.
Однако могут напугать. Россияне сейчас снова подняли эту ядерную тему: и относительно передачи ядерного оружия Лукашенко, и минирования реакторов,
– рассказал Роман Свитан.
"То есть накачивают "информационную бомбу" для того, чтобы как-то ею давить. Скорее всего, это все связано с предстоящим саммитом НАТО и именно поэтому давят со всех сторон", – добавил военный эксперт.
Смотрите полное видео с Романом Свитаном на ютубе 24 Канала:
САУ CAESAR
Дания и Франция передадут Украине CAESAR. Это одна из самых лучших САУ, которая у нас сейчас есть.
Очень хороший прицел, большая дальность, выдерживает максимальный заряд. Имеет достаточно устойчивый ствол – до смены можно раз в 2 больше выстрелов произвести, чем из старых советских. То есть неплохая машина,
– объяснил военный эксперт.
Он добавил, что она уже есть не вооружении. Не только ведь Франция передает САУ, но и другие страны.
"Такая машина очень нам помогает, ведь быстро двигается, особенно сейчас по сухому, отстреливается, отходит. То есть САУ буквально танцует перед российскими неповоротливыми системами", – рассказал Свитан.
Волноваха
По словам военного эксперта, Волноваха находится практически посередине между Донецком и Мариуполем. Кроме того, через город проходит железнодорожная дорога – соответственно, это один из логистических хабов для россиян.
Важность Волновахи / Скриншот с видео
Железная дорога идет через Волноваху в сторону Токмака. То есть это передвижение военных грузов мы сможем пересечь, когда выйдем на Волноваху,
– объяснил Свитан.
По его мнению, один из ударов может быть на Волноваху. Однако это, конечно, решать генералу Залужному.
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