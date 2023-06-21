Відповідну інформацію у своєму щоденному оперативному зведенні на 24 Каналі прокоментував військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

Важливо Влаштовують "шалені штурми": росіяни намагаються захопити Мар'їнку

ЗАЕС

Військовий експерт пояснив, сама по собі система охолодження якраз і є тією "больовою точкою" в будь-якому реакторі. Проте, на його думку, навряд чи росіяни його підірвуть, адже це ніби "собі у голову вистрілити" – ця "брудна хмара" може піти на Росію.

Особливо, якщо дійде до 5 – 8 кілометрів та потрапить в течії. Тоді наслідки будуть аж до Уралу.

Проте можуть полякати. Росіяни зараз знову підняли цю ядерну тему: і щодо передавання ядерною зброї Лукашенку, і мінування реакторів,

– розповів Роман Світан.

"Тобто накачують "інформаційну бомбу" для того, щоб якось нею тиснути. Скоріш за все це все повʼязано з майбутнім самітом НАТО й саме тому тиснуть з усіх боків", – додав військовий експерт.

Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу:

САУ CAESAR

Данія та Франція передадуть Україні CAESAR. Це одна з найкращих САУ, яка в нас зараз є.

Дуже хороший приціл, велика дальність, витримує максимальний заряд. Має доволі стійкий ствол – до заміни можна разів у 2 більше пострілів зробити, ніж зі старих радянських. Тобто непогана машина,

– пояснив військовий експерт.

Він додав, що вона вже є на озброєнні. Адже не тільки Франція передає САУ, а й інші країни.

"Така машина дуже нам допомагає, адже швидко рухається, особливо зараз по сухому, відстрілюється, відходить. Тобто САУ буквально “танцює” перед російськими неповороткими системами", – розповів Світан.

Волноваха

За словами військового експерта, Волноваха розташована практично посередині між Донецьком та Маріуполем. Крім того, через місто проходить залізнична дорога – відповідно це один з логістичних хабів для росіян.



Важливість Волновахи / Скриншот з відео

Залізнична дорога йде через Волноваху в бік Токмака. Тобто це пересування військових вантажів ми зможемо перетнути, коли вийдемо на Волноваху,

– пояснив Світан.

На його думку, один з ударів може бути на Волноваху. Проте це, звісно, вирішувати генералу Залужному.

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