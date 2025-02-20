Обвала фронта завтра и через неделю не будет, – Буданов о ситуации на линии соприкосновения
Кирилл Буданов подтвердил продвижение противника в зоне боевых действий. Однако он отмечает – успехи россиян небольшие, по сравнению с молниеносным наступлением в 2022 году.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью, опубликованное 18 февраля. Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины ответил на вопрос журналиста Эйнуллы Фатуллаева.
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Что происходит на линии соприкосновения
По словам Буданова, ситуация на фронте сложная, однако оценивать ее стоит в сравнении.
Все действительно относительно. Продвижение у россиян есть, ситуация на фронте сложная. Если кто-то говорит, что там все хорошо, я вам прямо говорю, – не верьте. Проблемы есть,
– отметил он.
Однако глава ГУР отмечает, что у врагов также есть сложности, иначе они "даже не пытались бы играть в игры с желанием режима прекращения огня".
Завтра, послезавтра и через неделю он (обвал фронта – 24 Канал) не состоится,
– говорит Буданов.
Кроме того, он предположил прекращение огня в 2025 году, поскольку для этого сейчас есть все составляющие. Однако Украина и Россия имеют противоположные позиции по этому вопросу, поэтому неизвестно, насколько перемирие может быть длительным и эффективным.