Обвала фронта завтра и через неделю не будет, – Буданов о ситуации на линии соприкосновения

Кирилл Буданов подтвердил продвижение противника в зоне боевых действий. Однако он отмечает – успехи россиян небольшие, по сравнению с молниеносным наступлением в 2022 году.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью, опубликованное 18 февраля. Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины ответил на вопрос журналиста Эйнуллы Фатуллаева.

Смотрите также Залужный с Будановым лидируют в рейтинге доверия украинцев

Что происходит на линии соприкосновения

По словам Буданова, ситуация на фронте сложная, однако оценивать ее стоит в сравнении.

Все действительно относительно. Продвижение у россиян есть, ситуация на фронте сложная. Если кто-то говорит, что там все хорошо, я вам прямо говорю, – не верьте. Проблемы есть,

– отметил он.

Однако глава ГУР отмечает, что у врагов также есть сложности, иначе они "даже не пытались бы играть в игры с желанием режима прекращения огня".

Завтра, послезавтра и через неделю он (обвал фронта – 24 Канал) не состоится,

– говорит Буданов.

Кроме того, он предположил прекращение огня в 2025 году, поскольку для этого сейчас есть все составляющие. Однако Украина и Россия имеют противоположные позиции по этому вопросу, поэтому неизвестно, насколько перемирие может быть длительным и эффективным.