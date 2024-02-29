Буданов назвал условия, на которых завершится война России против Украины

Начальник ГУР МО рассказал, на каких условиях завершится полномасштабная война для Украины и для России. Также Кирилл Буданов сказал, какой будет конфигурация послевоенного мира.

Генерал-лейтенант подчеркнул, полномасштабная война завершится победой Украины, поражением России. Буданов назвал условия для этого.

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"Россияне всегда идут на уступки, исключительно когда чувствуют опасность для собственного существования"

Глава ГУР отметил, что Украина должна активно уничтожать технический, производственный и финансовый потенциал агрессора в его тылу. Нефтебазы, заводы, производственные циклы оружия, поражения стратегических объектов в тылу России – это наша законная цель. И мы это уже удачно выполняем, отметил Буданов.

"Классическая позиционная "фронтовая" война постепенно уходит в прошлое. XXI век создает новые вызовы как на поле боя, так и в тылу. Кто первый примет эти вызовы и найдет на них достойный ответ, – тот и победит", – подчеркнул главный разведчик.

Добавил, должны менять собственную стратегию и тактику в соответствии с требованиями времени, обстоятельств, наших технических и мобилизационных возможностей.

Именно при таких условиях украинское войско получит преимущество на поле боя, а значит – будет иметь более мощные позиции до начала переговоров о прекращении огня, которые рано или поздно, безусловно, начнутся. Главным и безоговорочным условием для начала таких переговоров должно быть освобождение абсолютно всей захваченной после марта 2014 года украинской территории,

– подчеркнул Буданов.

Добавил, что этого, конечно же, можно достичь не только комбинированным способом. Впрочем, для того, чтобы это произошло, Украина должна получить существенное преимущество на поле боя.

Россияне всегда идут на уступки, исключительно когда чувствуют опасность для собственного существования. И мы должны создать у них такое ощущение. Ощущение страха за свою жизнь,

– заявил генерал-лейтенант.

Также отметил, что для нас программа-максимум – не только выход на конституционные границы Украины, но и полный развал страны-оккупанта, который в силу размеров территории агрессора может произойти только изнутри. Однако, этому процессу мы должны максимально способствовать своим мнением, оружием, дипломатией и разведкой.

При других обстоятельствах утро 24 февраля 2022 года для Украины будет повторяться с регулярной периодичностью. Ведь само существование украинской нации и украинского государства уже почти 400 лет стоит поперек горла российскому диктатору и его холопам,

– констатировал начальник ГУР.

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Россия должна полностью отказаться от ядерного оружия

"Не сомневаюсь, что война завершится нашей победой, а затем – поражением России. Потому что это экзистенциальный вопрос, и его решение очевидно – добро обязано наказать зло, справедливость должна утвердиться над беззаконием, красота должна восторжествовать над уродством", – подчеркнул Буданов.

Отметил, агрессия России против Украины, которая началась еще 10 лет назад, продемонстрировала, что мировая система безопасности, создана после Второй мировой войны, закреплена Парижским соглашением 1947 года и Хельсинкской декларацией 1975 года, оказалась недееспособной, инертной, не готовой отвечать на вызовы новейших агрессоров.

Если бы мир должным образом отреагировал и не допустил аннексии Крыма в 2014 году, то не было бы ни российского вмешательства на Донбасс, ни полномасштабного вторжения 2022-го. Мир дал слабинку – и Путин этим сразу воспользовался, применив свою любимую поведенческую манеру "гопника",

– отметил Буданов.

Начальник ГУР убежден, для того, чтобы в будущем исключить повторение подобного сценария, когда какой-то диктатор-маньяк, как Гитлер или Путин, может серьезно угрожать уничтожением государствам и народам, необходимо выстроить новую, современную, действенную и реактивную систему международной безопасности. Она должна защитить равные права и спокойствие для всех стран мира. Необходим новый международный договор и новые механизмы для его выполнения.

Буданов добавил, что когда первый пункт – подготовка и подписание нового соглашения по безопасности, – очевидно, получит поддержку подавляющего большинства стран мира, за исключением разве что тоталитарных или автократических режимов, то второй – обеспечить его выполнение, – воплотить на практике гораздо сложнее.

Глава разведки отметил, что для этого нужно, прежде всего, привлечь Россию к ответственности за совершенные преступления. Каждый военный преступник должен предстать перед трибуналом. А все нанесенные Украине материальные и моральные убытки, в частности, недополученные в связи с войной прибыли, должны быть компенсированы через механизм репараций.

Самое важное – Россия должна полностью отказаться от ядерного оружия, а "мирный атом" на России должен перейти под международный контроль. И если агрессор будет наказан, когда каждый житель России на своей коже почувствует расплату за поддержку режима, это будет хороший урок для всех народов и стран, которые еще исповедуют определенные агрессивные или реваншистские идеи,

– подчеркнул Буданов.

Добавил, что реализация этого потребует и создания международных сил безопасности на постоянной основе. Здесь, подчеркнул генерал-лейтенант, должно быть определено особое место для украинских военных, которые получили неоценимый военный опыт в противостоянии российской агрессии.