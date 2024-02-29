Генерал-лейтенант наголосив, повномасштабна війна завершиться перемогою України, поразкою Росії. Буданов назвав умови для цього.

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"Росіяни завжди йдуть на поступки, виключно коли відчувають небезпеку для власного існування"

Очільник ГУР зазначив, що Україна має активно знищувати технічний, виробничий та фінансовий потенціал агресора в його тилу. Нафтобази, заводи, виробничі цикли зброї, ураження стратегічних об'єктів в тилу Росії – це наша законна ціль. І ми це вже вдало виконуємо, зауважив Буданов.

"Класична позиційна "фронтова" війна поступово відходить в минуле. ХХІ століття створює нові виклики як на полі бою, так і в тилу. Хто перший прийме ці виклики та знайде на них гідну відповідь, — той і переможе", – наголосив головний розвідник.

Додав, мусимо змінювати власну стратегію й тактику відповідно до вимог часу, обставин, наших технічних і мобілізаційних можливостей.

Саме за таких умов українське військо отримає перевагу на полі бою, а значить — матиме більш потужні позиції до початку перемовин про припинення вогню, які рано чи пізно, безумовно, розпочнуться. Головною та беззаперечною умовою для початку таких переговорів має бути звільнення абсолютно всієї захопленої після березня 2014 року української території,

– підкреслив Буданов.

Додав, що цього, звичайно ж, можна досягти не тільки комбінованим способом. Втім, для того, щоб це сталося, Україна має отримати суттєву перевагу на полі бою.

Росіяни завжди йдуть на поступки, виключно коли відчувають небезпеку для власного існування. І ми маємо створити у них таке відчуття. Відчуття страху за своє життя,

– заявив генерал-лейтенант.

Також зазначив, що для нас програма-максимум – не тільки вихід на конституційні кордони України, але й повний розвал країни-окупанта, який в силу розмірів території агресора може відбутися лише зсередини. Однак, цьому процесу ми маємо максимально сприяти своєю думкою, зброєю, дипломатією та розвідкою.

За інших обставин ранок 24 лютого 2022 року для України буде повторюватися з регулярною періодичністю. Адже саме існування української нації та української держави вже майже 400 років стоїть поперек горла російському диктатору та його холопам,

– констатував начальник ГУР.

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Росія повинна повністю відмовитися від ядерної зброї

"Не сумніваюся, що війна завершиться нашою перемогою, а відтак — поразкою Росії. Бо це екзистенційне питання, і його розв'язок очевидний — добро зобов'язане покарати зло, справедливість мусить утвердитись над беззаконням, краса має восторжествувати над потворністю", – підкреслив Буданов.

Зазначив, агресія Росії проти України, яка розпочалася ще 10 років тому, продемонструвала, що світова система безпеки, створена після Другої світової війни, закріплена Паризькою угодою 1947 року та Гельсінською декларацією 1975 року, виявилася недієздатною, інертною, не готовою відповідати на виклики новітніх агресорів.

Якби світ належно відреагував і не допустив анексії Криму у 2014 році, то не було ні російського втручання на Донбас, ні повномасштабного вторгнення 2022-го. Світ дав слабинку — і Путін цим одразу скористався, застосувавши свою улюблену поведінкову манеру "гопника",

– зауважив Буданов.

Начальник ГУР переконаний, для того, щоб у майбутньому унеможливити повторення подібного сценарію, коли якийсь диктатор-маніяк, як-то Гітлер чи Путін, може серйозно загрожувати знищенням державам і народам, необхідно вибудувати нову, сучасну, дієву та реактивну систему міжнародної безпеки. Вона має захистити рівні права та спокій для усіх країн світу. Необхідний новий міжнародний договір і нові механізми для його виконання.

Буданов додав, що коли перший пункт — підготовка та підписання нової безпекової угоди, — очевидно, отримає підтримку переважної більшості країн світу, за винятком хіба що тоталітарних чи автократичних режимів, то другий — забезпечити її виконання, — втілити на практиці набагато складніше.

Очільник розвідки зазначив, що для цього потрібно, перш за все, притягнути Росію до відповідальністю за вчинені злочини. Кожен військовий злочинець повинен постати перед трибуналом. А всі нанесені Україні матеріальні й моральні збитки, зокрема, недоотримані у зв'язку з війною прибутки, мають бути компенсовані через механізм репарацій.

Найважливіше — Росія повинна повністю відмовитись від ядерної зброї, а "мирний атом" на Росії повинен перейти під міжнародний контроль. І якщо агресор буде покараний, коли кожен мешканець Росії на своїй шкірі відчує розплату за підтримку режиму, це буде хороший урок для всіх народів і країн, які ще сповідують певні агресивні чи реваншистські ідеї,

– підкреслив Буданов.

Додав, що реалізація цього вимагатиме і створення міжнародних сил безпеки на постійній основі. Тут, наголосив генерал-лейтенант, мало би бути визначене особливе місце для українських військових, які здобули неоціненний воєнний досвід в протистоянні російській агресії.

До речі, наперододні начальник ГУР заявив, не варто вірити, що режим у Росії розхитається природним чином. Буданов зазначив, що без нашої допомоги це абсолютно нереально.