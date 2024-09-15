Спад и негативное влияние становятся все ощутимее, – Буданов об экономике в России

Российская экономика продолжает падать, несмотря на попытки Кремля бороться с этим. Своего пика кризис достигнет летом 2025 года, когда негативное влияние станет все более ощутимым.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов на 20-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES). Он также добавил, что Россия стремится завершить войну в Украине до конца 2025 – начала 2026 года из-за ожидаемых экономических проблем и необходимости мобилизации, передает 24 Канал.

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Буданов оценил российскую экономику

Глава ГУР отметил, что россияне пытаются бороться и правильно действуют по вопросу сохранения собственной экономики. Однако спад продолжается, и сейчас он уже болезненный и ощутимый для общества. По словам Буданова, нынешняя ситуация в российской экономике – далеко не пик.

Они (россияне – 24 Канал) прогнозируют, что примерно летом 2025 года негативное влияние на экономику начнет быть очень ощутимым для их страны. С этим, в частности, связано сейчас много процессов, которые они пытаются ускорить, чтобы войти в этот период (лето 2025 года – 24 Канал) так, как им бы хотелось,

– заявил Буданов.

Он добавил, что Россия хотела бы завершить войну собственной победой в 2025 году, чтобы экономический кризис не расшатал общество. Кроме того, перед Россией есть серьезный вызов, ведь Кремль сталкивается с дефицитом новобранцев. Поэтому к лету 2025 года Кремль окажется перед критически важным решением – или начать мобилизацию, или уменьшить интенсивность своих военных операций, что может стать для страны-агрессора критическим моментом.

В любом случае оккупанты будут рисковать, ведь если начнется новая волна мобилизации, то может вырасти недовольство в обществе.