Россия вряд ли сможет приступить к полноценному восстановлению Крымского моста зимой. В то же время пока неизвестно, удастся ли оккупантам быстро начать ремонт весной.

Об этом руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил в комментарии журналистам.

Сможет ли Россия восстановить Крымский мост?

Буданов пояснил, что зимой проведению восстановительных работ будут мешать погодные условия. Что касается перспектив ремонта весной, он не стал делать определенных прогнозов.

Я думаю, что в зимний период это нереально из-за штормов, волнения моря и так далее. Смогут ли они быстро начать этот процесс с весны? До этого еще очень далеко, и непонятно, что будет в тот момент,

– сказал руководитель ОП.

Что известно о повреждениях Крымского моста?

В результате украинских ударов 16–17 ноября на автомобильной части переправы обрушилась арка и пролет упал в воду. Впоследствии, в ночь на 19 ноября, Силы обороны нанесли новый удар – на этот раз была повреждена железнодорожная часть моста.

Российская сторона в настоящее время обследует поврежденные конструкции и привлекла к этому водолазов. Министр обороны Украины Евгений Хмара 21 ноября заявил, что на подъем и отвод разрушенной арки и автомобильной части моста оккупантам понадобится несколько месяцев.

Кроме того, обломки конструкций препятствуют свободному проходу судов через Керченский пролив. Таким образом, последствия ударов сказались не только на автомобильном и железнодорожном сообщении с оккупированным Крымом, но и на судоходстве.

Напомним, ранее пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук также пояснял, почему Россия не сможет полноценно ремонтировать Крымский мост в ближайшие месяцы. По его словам, сезон штормов затрудняет проведение сложных инженерных работ, а Силы обороны Украины имеют возможность наносить новые удары по переправе.