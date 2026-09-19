Опубликованная фотография вызвала общественный резонанс.

Что может свидетельствовать эта фотография?

Кирилл Буданов поздравил с днем рождения одного из боевых генералов ГУР. В своем посте он назвал соратника настоящим специалистом и государственным деятелем, чья служба является примером высочайшего профессионализма.

"Желаю крепкого здоровья, неисчерпаемых сил, новых успешных операций и нашей общей Победы. Честь! Слава Украине!" – написал глава ОП.

К поздравительному посту Буданов прикрепил фотографию, на которой украинский военный позирует рядом с местными бойцами в Африке.

Как отмечает канал In Factum, присутствие чиновника такого ранга свидетельствует о серьезности и масштабности задач, которые выполняют украинские спецназовцы на африканском континенте. "Просто, чтобы понять, какого уровня специалистов ГУР туда направляло для очень специальных операций", – подчеркивают аналитики.

В то же время конкретного имени военного Буданов не называл. Невозможно точно идентифицировать личность и по фото, ведь топ-генерал стоит спиной к камере, а его лицо закрыто защитной банданой.

При этом Служба внешней разведки предоставила информацию о том, что российское военное руководство организовало вербовку наемников из стран Ближнего Востока. На этот раз в ряды оккупационной армии планируют привлечь десятки граждан Йемена. По данным разведки, Москва уже готовится отправить на фронт как минимум 27 йеменцев.