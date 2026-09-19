Поширена фотографія викликала суспільний резонанс.

Про що може свідчити світлина?

Кирило Буданов привітав з днем народження одного з бойових генералів ГУР. У своєму дописі він назвав побратима справжнім фахівцем і державником, чия служба є прикладом найвищого професіоналізму.

"Бажаю міцного здоров'я, невичерпного ресурсу, нових успішних операцій та нашої спільної Перемоги. Честь! Слава Україні!" – написав керівник ОП.

До вітального допису Буданов прикріпив світлину, на якій український військовий позує поруч із місцевими бійцями в Африці.

Як зазначає канал In Factum, присутність посадовця такого рангу свідчить про серйозність і масштабність завдань, які виконують українські спецпризначенці на африканському континенті. "Просто для розуміння, якого рівня тіпів ГУР туди направляло для дуже спеціальних дій", – підкреслюють аналітики.

Водночас конкретного імені військового Буданов не називав. Не можна точно ідентифікувати особу й за фото, адже топгенерал стоїть спиною до камери, а його обличчя закрите захисною банданою.

При цьому, Служба зовнішньої розвідки надала інформацію про те, що російське військове керівництво організувало вербування найманців із країн Близького Сходу. Цього разу до лав окупаційної армії планують залучити десятки громадян Ємену. За даними розвідки, Москва вже готується відправити на фронт щонайменше 27 єменців.