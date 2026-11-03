"Наносят ущерб единству украинцев": Буданов отреагировал на события в Петропавловской Борщаговке

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов отреагировал на события в Петропавловской Борщаговке, произошедшие накануне. Он назвал их недопустимыми для государства и подчеркнул, что подобные ситуации наносят ущерб единству украинцев на фоне российской угрозы.

Об этом он сообщил на своем официальном телеграм-канале.

Что Буданов сказал о событиях в Петропавловской Борщаговке?

Кирилл Буданов подчеркнул, что события в Петропавловской Борщаговке недопустимы, особенно в условиях полномасштабной войны и постоянной российской угрозы.

Вчерашние события в Петропавловской Борщаговке недопустимы для государства и наносят ущерб единству украинцев, особенно перед лицом российской угрозы,

– заявил он.

Правоохранительные органы и уполномоченные органы уже выясняют все детали инцидента. Их задача – установить полную и объективную картину событий, определить ответственных и принять меры, чтобы подобное не повторилось.

Прямо сейчас мы прорабатываем все необходимые решения с силовым блоком для адекватной реакции и предотвращения провокаций,

– отметил глава Офиса Президента.

В заключение Буданов призвал украинцев при принятии решений и урегулировании конфликтов учитывать прежде всего интересы государства и нации.

Командующий группировкой войск "Азов", бригадный генерал Денис "Редис" Прокопенко отреагировал на информационный резонанс вокруг событий в Петропавловской Борщаговке в Киевской области. Он заявил, что распространение сообщений об инциденте в нынешнем виде отвечает интересам России.

По словам военного, враг стремится разделить украинское общество и армию, дестабилизировать ситуацию в стране и дискредитировать защитников.