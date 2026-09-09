О решении Московского городского суда писал ряд российских пропагандистских СМИ. Так, бывший глава ГУР Кирилл Буданов был обвинен якобы в "применении запрещенных средств и методов ведения войны".

Что сказал по поводу обвинений сам Буданов?

По словам чиновника , любые постановления так называемых российских судебных органов не имеют никакого юридического или практического значения ни для него лично, ни для мирового сообщества.

Значение имеет только моя работа, которая заставляет врага паниковать и принимать подобные шедевры абсурда. Считаю такие действия врага своеобразным признанием эффективности,

– заявил Кирилл Буданов.

Новые обвинения российской пропаганды

Поводом для новых обвинений со стороны страны-агрессора стало решение Московского городского суда, который оставил без удовлетворения жалобу защиты. По информации пропагандистских ресурсов РИА Новости и ТАСС, украинскому чиновнику вменяют якобы применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международными договорами России.

Он заверил, что попытки запугивания не повлияют на его работу и разведывательную деятельность. "Что ж, планку опускать нельзя, буду работать и в дальнейшем так же плодотворно. Служу украинскому народу!" – подытожил глава Офиса президента.

Хронология заочных арестов в России

Напомним, ранее мы писали, что в декабре 2023 года Следком России выдвинул обвинения высшему военному руководству Украины в связи с атаками беспилотников на российскую инфраструктуру.

В том же году российский "суд" во второй раз вынес решение о заочном "аресте" тогдашнего главы украинской военной разведки Кирилла Буданова.