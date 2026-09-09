Про рішення Московського міського суду писала низка російських пропагандистських медіа. Так, колишнього голову ГУР Кирила Буданова засудили за звинуваченням начебто у "застосуванні заборонених засобів і методів ведення війни".

Що сказав щодо звинувачень сам Буданов?

За словами посадовця, будь-які ухвали так званих російських судових органів не мають жодного юридичного чи практичного значення ні для нього особисто, ні для світової спільноти.

Значення має лише моя робота, яка змушує ворога панікувати та ухвалювати подібні шедеври абсурду. Вважаю такі дії ворога своєрідним визнанням ефективності,

– висловився Кирило Буданов.

Нові закиди російської пропаганди

Приводом для нових закидів із боку країни-агресора стало рішення Московського міського суду, який залишив без задоволення скаргу захисту. За інформацією пропагандистських ресурсів РИА Новости та ТАСС, українському посадовцю закидають нібито застосування у збройному конфлікті засобів і методів, заборонених міжнародними договорами Росії.

Він запевнив, що спроби залякування не вплинуть на його роботу та розвідувальну діяльність. "Що ж, планку опускати не можна, працюватиму й надалі так само плідно. Служу Українському народові!" – підсумував керівник Офісу Президента.

Хронологія заочних арештів у Росії

Нагадаємо, раніше ми писали, що в грудні 2023 року Слідком Росії висунув звинувачення вищому військовому керівництву України через атаки безпілотників на російську інфраструктуру.

Того ж року російський "суд" удруге виніс рішення про заочний "арешт" тодішнього глави української військової розвідки Кирила Буданова.