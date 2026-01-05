Буданов был на связи с командой Трампа во время деятельности Ермака, –СМИ

Недавно назначенный руководитель ОПУ Кирилл Буданов, еще будучи главой ГУР, одним из немногих высокопоставленных чиновников сохранял неофициальные связи с представителями окружения президента США Дональда Трампа. Это происходило параллельно с деятельностью предыдущего главы ОП Андрея Ермака, который стремился контролировать все каналы коммуникации самостоятельно.

О том, как Кирилл Буданов поддерживал связь с представителями команды Трампа и пытался донести Зеленскому отношение США к Ермаку рассказывает "Украинская правда" со ссылкой на источники. Подробности передает 24 Канал.

Что известно о контактах Буданова с администрацией Трампа?

Буданов тайно поддерживал связь с различными лагерями в команде Трампа – от генерала Кита Келлога до соратников вице-президента Джей Ди Вэнса. В то же время Ермак неоднократно пытался перекрыть эти альтернативные линии связи, прибегая к влиянию через президента.

К тому же в течение последнего года Буданов несколько раз информировал главу государства о реальном восприятии Ермака в американских кругах, в частности относительно его стиля ведения диалога и общей пригодности к такой роли.

В материале УП говорится о том, что в Вашингтоне Буданова ценят прежде всего за два аспекта: реалистичное видение фронтовой ситуации и отсутствие причастности к недавним резонансным коррупционным историям.

Это позволяет вести с ним конструктивный диалог без лишних репутационных угроз.

Кроме этого Буданов – едва ли не единственный в стране имеет прямые рабочие контакты с россиянами. Он общался с ними об обмене пленными и, например, проводил отдельные очные переговоры в ОАЭ в ходе последней волны дипломатических усилий новой команды США,

– говорится в статье.

По мнению автора статьи, ключевыми последствиями его перехода на должность главы ОП станут укрепление украинской переговорной команды и распределение коммуникаций с Соединенными Штатами на несколько независимых каналов.

Именно внешнеполитическое направление, по словам источников, стало одной из основных мотиваций для Буданова согласиться на новую роль.

Отныне, занимая должность руководителя ОП, он фактически будет координировать с украинской стороны процессы по завершению конфликта, получения гарантий безопасности от США и союзников, а также другие ключевые вопросы национальной безопасности.

Что этому предшествовало?