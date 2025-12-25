Буданов прибыл на боевые позиции со спецназовцами: в ГУР показали видео
- Кирилл Буданов прибыл на передовые позиции к бойцам "Спецподразделения Тимура" на Запорожском фронте.
- Буданов наградил разведчиков за профессионализм и смелость, проверил условия их работы.
Глава ГУР Кирилл Буданов прибыл на передовые позиции к бойцам "Спецподразделения Тимура". Он отметил разведчиков наградами за профессионализм и смелость.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.
Как Буданов съездил на боевые позиции?
В ГУР сообщили, что в рамках работы в секторе Запорожского фронта генерал-лейтенант Кирилл Буданов прибыл на передовые позиции к бойцам "Спецподразделения Тимура".
Буданов на боевых позициях: смотрите видео ГУР
Прибытие генерал-лейтенанта Кирилла Буданова на позиции стало полной неожиданностью для спецназовцев ГУР – памятный и важный для каждого воина эпизод укрепил боевую закалку для новых достижений во время вооруженной борьбы за свободу Украины,
– говорят разведчики.
Кирилл Буданов пообщался с солдатами и офицерами ГУР, которые непосредственно выявляют и уничтожают российских оккупантов и вражескую технику. Руководитель спецслужбы проверил, в каких условиях работают бойцы "на земле" и отметил разведчиков наградами за профессионализм и смелость.
Что известно о последних новостях о ГУР?
Напомним, что в ноябре 2025 года ГУР МО Украины провело спецоперацию на Покровском направлении, привлекая десант для укрепления обороны. Появились архивные кадры, как украинских десантников перебрасывали авиацией для укрепления обороны.
Также известно, что ночью 22 декабря дроны поразили нефтетерминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае, вызвав масштабный пожар.
Впоследствии в Генштабе ВСУ сообщили, что под ударом также оказался временный пункт базирования плавсредств 92 бригады речных катеров в Еленовке в Крыму. Его атаковали ракетой украинского производства.