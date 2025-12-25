Укр Рус
25 декабря, 11:44
2

Буданов прибыл на боевые позиции со спецназовцами: в ГУР показали видео

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • Кирилл Буданов прибыл на передовые позиции к бойцам "Спецподразделения Тимура" на Запорожском фронте.
  • Буданов наградил разведчиков за профессионализм и смелость, проверил условия их работы.

Глава ГУР Кирилл Буданов прибыл на передовые позиции к бойцам "Спецподразделения Тимура". Он отметил разведчиков наградами за профессионализм и смелость.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

Как Буданов съездил на боевые позиции?

В ГУР сообщили, что в рамках работы в секторе Запорожского фронта генерал-лейтенант Кирилл Буданов прибыл на передовые позиции к бойцам "Спецподразделения Тимура".

Буданов на боевых позициях: смотрите видео ГУР

 

Прибытие генерал-лейтенанта Кирилла Буданова на позиции стало полной неожиданностью для спецназовцев ГУР – памятный и важный для каждого воина эпизод укрепил боевую закалку для новых достижений во время вооруженной борьбы за свободу Украины,
– говорят разведчики.

Кирилл Буданов пообщался с солдатами и офицерами ГУР, которые непосредственно выявляют и уничтожают российских оккупантов и вражескую технику. Руководитель спецслужбы проверил, в каких условиях работают бойцы "на земле" и отметил разведчиков наградами за профессионализм и смелость.

Что известно о последних новостях о ГУР?

  • Напомним, что в ноябре 2025 года ГУР МО Украины провело спецоперацию на Покровском направлении, привлекая десант для укрепления обороны. Появились архивные кадры, как украинских десантников перебрасывали авиацией для укрепления обороны.

  • Также известно, что ночью 22 декабря дроны поразили нефтетерминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае, вызвав масштабный пожар.

  • Впоследствии в Генштабе ВСУ сообщили, что под ударом также оказался временный пункт базирования плавсредств 92 бригады речных катеров в Еленовке в Крыму. Его атаковали ракетой украинского производства.