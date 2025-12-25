Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

Смотрите также Какой будет война в 2026 году: интервью начальника штаба 1 ОШП об оружии, планах России и мобилизации

Как Буданов съездил на боевые позиции?

В ГУР сообщили, что в рамках работы в секторе Запорожского фронта генерал-лейтенант Кирилл Буданов прибыл на передовые позиции к бойцам "Спецподразделения Тимура".

Буданов на боевых позициях: смотрите видео ГУР

Прибытие генерал-лейтенанта Кирилла Буданова на позиции стало полной неожиданностью для спецназовцев ГУР – памятный и важный для каждого воина эпизод укрепил боевую закалку для новых достижений во время вооруженной борьбы за свободу Украины,

– говорят разведчики.

Кирилл Буданов пообщался с солдатами и офицерами ГУР, которые непосредственно выявляют и уничтожают российских оккупантов и вражескую технику. Руководитель спецслужбы проверил, в каких условиях работают бойцы "на земле" и отметил разведчиков наградами за профессионализм и смелость.

Что известно о последних новостях о ГУР?