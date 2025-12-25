Про це пише 24 Канал із посиланням на Головне управління розвідки МО України.

Як Буданов з'їздив на бойові позиції?

У ГУР повідомили, що в межах роботи в секторі Запорізького фронту генерал-лейтенант Кирило Буданов прибув на передові позиції до бійців "Спецпідрозділу Тимура".

Буданов на бойових позиціях: дивіться відео ГУР

Прибуття генерал-лейтенанта Кирила Буданова на позиції стало повною несподіванкою для спецпризначенців ГУР – пам'ятний і важливий для кожного воїна епізод зміцнив бойових гарт задля нових здобутків під час збройної боротьби за свободу України,

– кажуть розвідники.

Кирило Буданов поспілкувався з солдатами та офіцерами ГУР, які безпосередньо виявляють та знищують російських окупантів та ворожу техніку. Керівник спецслужби перевірив, в яких умовах працюють бійці "на землі" та відзначив розвідників нагородами за професіоналізм та сміливість.

