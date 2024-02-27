Буданов входил в элитное подразделение ЦРУ: в NYT сообщили, чем он занимался

Глава украинской разведки Кирилл Буданов входил в элитное подразделение 2245. Его Центральное разведывательное управление США начало готовить ориентировочно в 2016 году.

Глава ГУР был одним из офицеров подразделения, который захватывал российские беспилотники и средства связи. Делали это, чтобы техники ЦРУ потом могли перепрофилировать их и взломать шифровальные системы.

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Офицеры ЦРУ оставались в Украине во время вторжения

Издание отметило, что в начале полномасштабного вторжения отношения Украины с ЦРУ были уже такими прочными и глубокими, что их офицеры оставались на Западе Украины, когда администрация Байдена эвакуировала американский персонал за несколько недель до российского вторжения в феврале 2022 года.

Уже во время вторжения России в Украину офицеры передавали критически важную разведывательную информацию. В частности, о том, где именно Россия планирует нанести удары и какие системы вооружений она будет использовать.

Тогдашний глава СБУ сказал: "Без них у нас не было бы никакого способа противостоять россиянам или победить их".

Иностранные журналисты провели более 200 интервью с нынешними и бывшими должностными лицами Украины, США и Европы, которые рассказали о партнерстве разведки Украины и США.

Оно постепенно расширилось, превратив Украину в центр сбора разведывательной информации, который перехватывал больше российских сообщений, чем сначала с ними могло справиться представительство ЦРУ в Киеве,

– написало издание.

Что NYT рассказало о деятельности Буданова в разведке

Кирилл Буданов в подразделении 2245 был восходящей звездой. Ведь он был известен своими смелыми операциями в тылу врага и имел тесные связи с ЦРУ.

Агентство подготовило его, а также сделало чрезвычайный шаг, отправив на реабилитацию в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в Мэриленде после того, как он был ранен в правую руку во время боев на Донбассе,

– заявили в NYT.

Там также рассказали, что тогда еще подполковник Кирилл Буданов во время одной из операций переоделся в российскую форму и высадился в оккупированном Крыму. Далее он переправил бойцов через узкий залив на надувных катерах. Уже на полуострове наших бойцов встретило элитное подразделение российского спецназа.

Во время боя оккупанты понесли потери – среди убитых был сын российского генерала. Затем украинская группа отступила к береговой линии и несколько часов плыла на подконтрольную Украине территорию,

– написало издание.

В NYT также отметили, что это была катастрофа, ведь в публичном обращении президент Путин обвинил украинцев в подготовке теракта и пообещал отомстить за гибель российских боевиков.

Тогда партнерство было настолько успешным, что ЦРУ захотело повторить его с другими европейскими спецслужбами, ориентированными на противодействие России.

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Заявления NYT о разведке и реакция на них

Журналисты рассказали, что вдоль российской границы в рамках сотрудничества ЦРУ и ГУР построили 12 секретных объектов. Издание называет их оперативными базами.

Также издание написало, что американская и украинская разведки построили еще две секретные базы для перехвата российских сообщений.

Вместе с 12 передовыми оперативными базами, которые, по словам генерала Кондратюка, функционируют, ГУР сейчас собирает и производит больше разведывательных данных, чем когда-либо за время войны. Значительной частью данных наши разведчики делятся с ЦРУ.

Бывший руководитель Главного управления разведки Валерий Кондратюк прокомментировал "Украинской правде" данные издания о том, что ЦРУ помогло построить в Украине секретные базы для разведывательной работы против России.

Он заявил, что это сотрудничество – это дорога с двусторонним движением: "Трудно было, когда у них все хорошо, все налажено, убедить их, что Украина имеет решающее для них значение. Относительно сбора информации против России. И здесь главное было не то, чтобы им сказать, что они должны рисковать, а показать, что это откроет новые качественные возможности для их национальной безопасности".

А относительно баз – это были не базы, это были собственные способности ГУР, которые мы развивали. Потому что до сих пор не было никаких разведывательных возможностей против России. Но конечно, когда были захвачены территории, эти возможности надо было срочно создавать. И мы создавали эти разведывательные пункты вдоль границы с Россией,

– заявил Валерий Кондратюк.

Экс-глава ГУР добавил, что именно наши партнеры приложили много усилий по подготовке. Украинская разведка тогда набрала лучших офицеров, которые потом получили подготовку на Западе: и агентурную, и в техническом плане.

По словам Контратюка, дальше эти люди успешно выполняли задачи: "И на начало российской агрессии ГУР, Минобороны имели имеющиеся силы и средства как на территории России, так и на своей территории – готовое партизанское движение".