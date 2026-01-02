Буданов принял предложение Зеленского возглавить Офис Президента

2 января Владимир Зеленский предложил руководителю ГУР Кириллу Буданову стать главой Офиса президента. Генерал согласился занять новую должность.

Днем Кирилл Буданов прокомментировал предложение Зеленского, передает 24 Канал со ссылкой на пост генерала в соцсети.

Что Буданов думает о своей новой должности?

Руководитель ГУР заявил, что согласился стать главой Офиса. Он считает этот пост "еще одним рубежом ответственности перед страной".

Для меня это честь и ответственность – в историческое для Украины время сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности нашего государства,

– сказал генерал.

Кирилл Буданов поблагодарил за проявленное доверие, а также выразил благодарность боевым собратьям и всей команде ГУР МО Украины за совместную работу.

Он подчеркнул, что в дальнейшем необходимо продолжать выполнять свое дело – противодействовать врагу, защищать Украину и работать над достижением справедливого мира, совместно борясь за свободное и безопасное будущее государства.

Обратите внимание! Политолог Максим Несвитайлов в комментарии 24 Каналу сказал, что должность руководителя Офиса президента не подходит для яркой и публичной политической фигуры. Кирилл Буданов был максимально эффективным в должности руководителя ГУР и находился на своем месте.