Спад наступления, будет ли блэкаут зимой и как вернуть Крым: главное из выступления Буданова

Интенсивность российского наступления вскоре спадет за полтора – два месяца, противник теряет потенциал. Впрочем, оккупанты будут возобновлять попытки захвата украинских территорий.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов на закрытой встрече с выпускниками KSE. Главный разведчик также рассказал о том, как вернуть Крым и почему это будет сделать легче, чем деоккупировать Донбасс. 24 Канал собрал главное из выступления.

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Будет ли мобилизация в России

По словам Буданова, с мобилизацией в России не все так просто. Враг уже испытывает проблемы с человеческим ресурсом, это продолжается уже около 3 месяцев.

"Этот момент не всем известен. До этого в России с мобилизацией не было никаких проблем. В начале полномасштабной войны враг объявил частичную мобилизацию. Далее начали предлагать людям большие суммы денег. Но таким образом им удалось мобилизовать недостаточно", – отметил Буданов.

В подтверждение своих слов разведчик предложил подумать над тем, почему в России постоянно повышают выплату при подписании контракта.

Он уточнил, что суммы, в зависимости от региона, достигают 2 миллионов рублей, а это огромные деньги для России.

Ответ очевиден: поток добровольцев катастрофически уменьшается. И в последние месяцы армия РФ впервые столкнулась с кадровым недобором,

– подчеркнул Буданов.

Проблемы мобилизации в Украине

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал сложности относительно хода мобилизации в Украине. По его словам, некоторые люди немного напуганы, однако альтернатива этому – российское рабство. Поэтому борьба против врага является "вкладом в будущее".

Буданов отметил, что Россия уже проводила подсчеты, насколько Украине хватит человеческого ресурса для ведения войны.

"Россия проводила подсчеты, насколько Украине хватит человеческого ресурса для ведения войны. Если мы будем мобилизовать всех людей в возрасте от 18 лет включительно, то сможем вести войну до 2033 года", – объяснил глава ГУР. Однако это еще не все.

Сроки окончания войны и замедление наступления

"За полтора-два месяца основной напор российского войска должен завершиться, потому что и так наступление затянулось. Практика 10-летней войны показывает, что наступательный потенциал любая сторона более двух месяцев не вытягивает. Наступательные операции РФ приближаются к трем месяцам, поэтому дальше будет некоторый спад. Но мы знаем, что после спада и небольшого затишья будут новые попытки врага наступать. И мы к этому готовимся", – говорит Буданов.

Руководитель ГУР отметил, что многое зависит от украинцев – того, выберем ли мы пассивное ожидание, позволяя ситуации повториться через несколько месяцев, или же возьмемся за активные действия, чтобы опередить события.

Как победить Россию и вернуть Крым

Буданов озвучил свое видение победы в этой войне: полное восстановление территориальной целостности, выход на границы 1991 года. Большего, по мнению разведчика, будет сложно достичь.

Главный разведчик назвал две ключевые точки входа для возвращения Крыма.

С военной точки зрения отвоевать Крым намного легче, чем Донбасс, где более 1000 километров фронта и глубина более 200 километров. У Крыма есть две точки входа – с российской стороны и с нашей: Крымский мост и сухопутный перешеек,

– отметил Кирилл Буданов.

Он подчеркнул, что вопрос отвоевания – это наши фронтовые операции: с российской стороны – путем разрушения коммуникаций, с нашей – путем давления.

О рекрутинге в ГУР

Мы ведем открытую конвенционную масштабную войну, к сожалению, с большими потерями и огромным потоком людей. Нужны большие объемы человеческого ресурса. Поэтому мы были вынуждены, кроме обычных путей комплектования, пойти путем открытого рекрутинга. Почему бы и нет. Кто-то, возможно, хотел бы пойти работать в ГУР, но не знал, как. Мы открыты, – отметил Буданов.

Привлечение России к ответственности

По словам руководителя ГУР, трибунал над Россией за совершенные военные преступления на территории Украины может быть реализован исключительно в случае нанесения России прямого поражения.

"Относительно международного трибунала – немного легче, но не намного. К сожалению, никто не сможет осудить Россию, кто бы что ни говорил, пока она стратегически не потерпит фиаско", – считает Буданов.

И для этого не обязателен прямой проигрыш на поле боя, достаточно стратегического проигрыша.

Враг не сможет уничтожить энергетическую систему

Буданов отметил, что россиянам не удастся уничтожить нашу энергосистему. Он пояснил, что у нас в определенных энергоузлах идет двойное, тройное дублирование.

В то же время он отметил, что этой зимой украинцам будет не так комфортно, как зимой 2023-го. Но тотального блэкаута и остановки всей страны не будет.