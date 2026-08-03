Буданов прокомментировал возможность экспорта технологий из Украины

Глава Офиса президента высказался против такой инициативы. Кроме того, он указал на риски, связанные с совместным производством, локализованным за рубежом.

Буданов считает, что Украина должна действовать иначе. Своими мыслями он поделился во время совещания руководителей зарубежных дипломатических представительств Украины, сообщает 24 Канал.

Что сказал Буданов?

Чиновник выступает против того, чтобы Украина экспортировала собственные технологии. Однако он предлагает действовать иначе.

По его словам, необходимо экспортировать готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Только это может спасти нашу экономику, и только это в кратном смысле поставит страны в, давайте назовем это, зависимость от нас. Потому что когда мы отдаем технологии, то все – ты продал бизнес, и свое производство ты отдал, и дальше с тобой не о чем говорить. Поэтому я бы рекомендовал не забывать об этом аспекте,

– заявил глава ОП.