Буданов вважає, що Україна має діяти інакше. Своїми думками він поділився під час наради керівників закордонних дипломатичних установ України, повідомляє 24 Канал.

Що сказав Буданов?

Чиновник виступає проти того, щоб Україна експортувала власні технології. Натомість він пропонує діяти інакше.

За його словами, необхідно експортувати готову продукцію з високою доданою вартістю.

Тільки це може врятувати нашу економіку, і тільки це в кратному розумінні поставить країни в певну давайте назвемо це залежність від нас. Бо коли ми віддаємо технології, то все, ти бізнес продав, і виробництво ти своє віддав, і далі з тобою нема про що говорити. Тому я б рекомендував не забувати про цей аспект,

– заявив глава ОП.