Буданов рассказал, сможет ли Россия достичь своей стратегической цели в войне с Украиной

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что российская армия достигает успехов на поле боя. Однако, по его словам, они не являются значительными.

По словам Буданова, Россия понимает, что быстро достичь своей стратегической цели – нереально. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главы ГУР МО во время Специальной встречи YES до 24 февраля, стрим которой обнародовал телеграмм-канал "Новости.LIVE".

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Что заявил Буданов о стратегической цели России

Буданов говорит, что стратегической целью России является полная оккупация Донбасса, Херсонской, Запорожской областей и Крыма. Однако, ей не удается этого достичь.

Я не буду говорить, что России ничего не удается и что все у нее плохо. Это не так. Они движутся вперед,

– говорит начальник разведки.

Однако он отмечает, что это движение незначительное и недостаточное для достижения их стратегической цели. Именно поэтому, по словам Буданова, россиянам нужна пауза и восстановление сил. Кроме этого, им стоит провести работу над ошибками.

Ранее Буданов также заявил, что Россия продолжит пытаться дестабилизировать ситуацию в Украине. Однако, заверил, что такие попытки могут получить соответствующее противодействие.