Буданов сказал, может ли случиться так, что Лукашенко снова пропустит российские войска
- Глава украинской разведки рассказал о текущей позиции Лукашенко.
- Буданов подчеркнул важность готовности Украины к возможным изменениям, во избежание неожиданностей.
Время от времени белорусский диктатор делает антиукраинские заявления. Кирилла Буданова спросили, в каком случае Лукашенко может снова дать коридор россиянам.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью главы ГУР.
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Может ли повториться ситуация февраля-2022 на границе с Беларусью?
Прямо сейчас в Беларуси не планируют этого. Лукашенко категорически не соглашается с этим и не согласится, сказал глава ГУР.
Но он намекнул, что ситуация может измениться, как это было в 2022 году. Поэтому Кирилл Буданов отметил: украинцам следует не терять бдительность, тогда сюрпризов не будет.
Мы просто должны быть сильными и готовыми ко всему. Тогда для нас не будет неожиданностей. Это от нас зависит все,
– сказал Буданов.
А в целом руководитель разведки назвал вопрос о Лукашенко сложным.
Последние заявления Лукашенко
Диктатор сказал, что до конца года в Беларуси разместят "Орешник".
Также он считает, что Россия заинтересована в "воздушном перемирии". И призвал Зеленского сесть за стол переговоров с Путиным.