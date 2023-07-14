Украина уже занимается ликвидацией противников. Нашему государству не нужно создавать аналог Моссаду, ведь он уже существует.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов. Кремль назвал "ужасным" его майское заявление о том, что "украинцы будут продолжать убивать россиян в любой точке мира до полной победы".

Пропагандисты, как всегда, все перекрутили и начали манипулировать. На самом же деле Буданов говорил о военных преступниках – россиянах, причастных к террору и убийствам мирных украинцев.

Интересно Украина имеет аналог, – Байден еще не определился с предоставлением Киеву ракет ATACMS



У Украины уже есть свой Моссад

Недавно Россия обвинила украинские спецслужбы в убийстве пророссийского блоггера и журналиста. Однако Киев отрицает свою причастность. В апреле суд в Москве даже заочно арестовал Буданова по обвинению в терроризме.

Перспектива того, что ГУР посылает убийц охотиться за врагами Украины, вызвала сравнение с израильским Моссадом. Буданов не выступает против такой аналогии.

Если вы спрашиваете о Моссаде, который известен тем, что ликвидирует врагов своего государства, то мы это делали и будем делать. Нам не нужно ничего создавать, потому что это уже существует,

– заявил глава ГУР.

Он начал свою военную карьеру как спецназовец и служил на Востоке после того, как Россия незаконно аннексировала Крым, а ее прихвостни захватили восточные территории Украины. Буданов был трижды ранен.

С тех пор как он возглавил ГУР, на него было много неудачных покушений, в том числе взрыв автомобиля, во время которого нападавший сам подорвался на взрывчатке.

"Единственное, что я могу сказать, это то, что они не прекратили попыток, но я повторяю – это все бесполезно", – подчеркнул глава ГУР.

В конце мая российская авиация нанесла удар по его штаб-квартире на Рыболовном полуострове в Киеве. После этого последовало много сообщений в российских СМИ о том, что Буданов был тяжело ранен. Однако сам глава украинской разведки приуменьшил значение этого события.

"Это была не первая их попытка. Но, как вы видите, мы снова здесь, в главных помещениях этого здания. Когда вы были снаружи, вы могли видеть, что люди ходят, работают. Все работает так, как должно работать", – ответил он журналистам.